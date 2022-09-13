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WARNER BROS. DISCOVERY, INC.

(WBD)
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Warner Bros Discovery Reiterates Guidance That Streaming Business Will Break Even In 2024

09/13/2022 | 12:58pm EDT
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Sept 13 (Reuters) - Warner Bros Discovery Inc:

* WARNER BROS DISCOVERY CFO - FIRST EPISODE OF 'HOUSE OF THE DRAGON' IS NOW WELL NORTH OF 30 MILLION VIEWERS - GS TECH CONFERENCE

* WARNER BROS DISCOVERY CFO REITERATES GUIDANCE THAT STREAMING BUSINESS WILL BREAK EVEN IN 2024

* WARNER BROS DISCOVERY CFO SAYS COMPANY "WILL BE OPEN FOR BUSINESS" WITH OTHER COMPANIES

* WARNER BROS DISCOVERY CFO SAYS TRADITIONAL LINEAR TV WILL CONTINUE GENERATING HEALTHY CASH FLOWS "FOR A VERY LONG TIME"

* WARNER BROS DISCOVERY CFO ON MACROECONOMIC ENVIRONMENT SAYS THERE'S A LITTLE LESS CERTAINTY OVER THE NEXT 3 TO 4 QUARTERS

* WARNER BROS DISCOVERY CFO SAYS NONE OF CO'S ASSETS ARE "FOR SALE RIGHT NOW" Further company coverage:


© Reuters 2022
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Financials (USD)
Sales 2022 45 487 M - -
Net income 2022 -3 471 M - -
Net Debt 2022 47 573 M - -
P/E ratio 2022 -9,80x
Yield 2022 -
Capitalization 32 311 M 32 311 M -
EV / Sales 2022 1,76x
EV / Sales 2023 1,57x
Nbr of Employees 11 000
Free-Float 78,4%
Chart WARNER BROS. DISCOVERY, INC.
Duration : Period :
Warner Bros. Discovery, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends WARNER BROS. DISCOVERY, INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
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Number of Analysts 24
Last Close Price 13,31 $
Average target price 25,68 $
Spread / Average Target 93,0%
EPS Revisions
Managers and Directors
David M. Zaslav President & Chief Executive Officer
Gunnar Wiedenfels Chief Financial Officer
Samuel A. di Piazza Chairman
Robert R. Bennett Independent Director
Li Haslett Chen Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
WARNER BROS. DISCOVERY, INC.-43.46%32 311
FOX CORPORATION-5.69%18 503
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.31.45%7 699
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK-19.74%7 513
RTL GROUP S.A.-19.48%5 885
TEGNA INC.18.21%4 895