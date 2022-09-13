Warner Bros Discovery Reiterates Guidance That Streaming Business Will Break Even In 2024

Sept 13 (Reuters) - Warner Bros Discovery Inc:
* WARNER BROS DISCOVERY CFO - FIRST EPISODE OF 'HOUSE OF THE
DRAGON' IS NOW WELL NORTH OF 30 MILLION VIEWERS - GS TECH
CONFERENCE
* WARNER BROS DISCOVERY CFO REITERATES GUIDANCE THAT
STREAMING
BUSINESS WILL BREAK EVEN IN 2024
* WARNER BROS DISCOVERY CFO SAYS COMPANY "WILL BE OPEN FOR
BUSINESS" WITH OTHER COMPANIES
* WARNER BROS DISCOVERY CFO SAYS TRADITIONAL LINEAR TV WILL
CONTINUE GENERATING HEALTHY CASH FLOWS "FOR A VERY LONG TIME"
* WARNER BROS DISCOVERY CFO ON MACROECONOMIC ENVIRONMENT
SAYS
THERE'S A LITTLE LESS CERTAINTY OVER THE NEXT 3 TO 4 QUARTERS
* WARNER BROS DISCOVERY CFO SAYS NONE OF CO'S ASSETS ARE
"FOR SALE
RIGHT NOW"
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