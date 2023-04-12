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WARNER BROS. DISCOVERY, INC.

(WBD)
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Warner Bros Discovery Unveils Max Streaming Service, Harry Potter TV Series & Game of Thrones Prequel

04/12/2023 | 02:07pm EDT
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April 12 (Reuters) - Warner Bros Discovery Inc:

* UNVEILS MAX STREAMING SERVICE TO DEBUT IN THE U.S. ON MAY 23

* SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX AD LITE FOR $9.99 PER MONTH OR $99.99 PER YEAR

* SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX AD FREE FOR $15.99 PER MONTH OR $149.99 PER YEAR

* SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX ULTIMATE AD FREE FOR $19.99 PER MONTH OR $199.99 PER YEAR

* SAYS HBO ORDERS GAME OF THRONES PREQUEL, "A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT"

* SAYS MAX ORDERS HARRY POTTER TV SERIES Further company coverage:


© Reuters 2023
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Net income 2023 -1 522 M - -
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P/E ratio 2023 -24,7x
Yield 2023 -
Capitalization 36 364 M 36 364 M -
EV / Sales 2023 1,76x
EV / Sales 2024 1,56x
Nbr of Employees 37 500
Free-Float 78,2%
Chart WARNER BROS. DISCOVERY, INC.
Duration : Period :
Warner Bros. Discovery, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends WARNER BROS. DISCOVERY, INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBullishNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
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Buy
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Last Close Price 14,93 $
Average target price 21,65 $
Spread / Average Target 45,0%
EPS Revisions
Managers and Directors
David M. Zaslav President & Chief Executive Officer
Gunnar Wiedenfels Chief Financial Officer
Samuel A. di Piazza Chairman
Dave Duvall Chief Information Officer
Avi Saxena Chief Technology Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
WARNER BROS. DISCOVERY, INC.57.49%36 364
FOX CORPORATION12.58%17 630
RTL GROUP S.A.20.23%8 009
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.0.62%6 525
TEGNA INC.-20.53%3 765
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK-25.73%3 169
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