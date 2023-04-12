Warner Bros Discovery Unveils Max Streaming Service, Harry Potter TV Series & Game of Thrones Prequel

April 12 (Reuters) - Warner Bros Discovery Inc:
* UNVEILS MAX STREAMING SERVICE TO DEBUT IN THE U.S. ON MAY
23
* SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX AD LITE FOR
$9.99
PER MONTH OR $99.99 PER YEAR
* SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX AD FREE FOR
$15.99
PER MONTH OR $149.99 PER YEAR
* SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX ULTIMATE AD
FREE
FOR $19.99 PER MONTH OR $199.99 PER YEAR
* SAYS HBO ORDERS GAME OF THRONES PREQUEL, "A KNIGHT OF THE
SEVEN
KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT"
* SAYS MAX ORDERS HARRY POTTER TV SERIES
Further company coverage: