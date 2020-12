WEG S A : Comunicado ao Mercado - Aquisição de fábrica de transformadores em Betim-MG

Financials BRL USD Sales 2020 17 161 M 3 290 M 3 290 M Net income 2020 2 321 M 445 M 445 M Net cash 2020 1 700 M 326 M 326 M P/E ratio 2020 66,6x Yield 2020 0,69% Capitalization 154 B 28 677 M 29 583 M EV / Sales 2020 8,89x EV / Sales 2021 7,79x Nbr of Employees - Free-Float 35,4% Chart WEG S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends WEG S.A. Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 13 Average target price 62,12 BRL Last Close Price 73,57 BRL Spread / Highest target 34,6% Spread / Average Target -15,6% Spread / Lowest Target -74,9% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Harry Schmelzer Chief Executive Officer Décio da Silva Chairman André Luís Rodrigues Chief Financial & Administrative Officer Wandair José Garcia Information Technology Officer Nildemar Secches Vice Chairman Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) WEG S.A. 112.26% 28 884 KEYENCE CORPORATION 38.45% 123 856 NIDEC CORPORATION 77.34% 74 683 SCHNEIDER ELECTRIC SE 27.49% 74 640 EATON CORPORATION PLC 28.70% 48 480 EMERSON ELECTRIC CO. 2.49% 45 941