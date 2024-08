Data range of report 1/04/2024 to 30/06/2024 Rainfall Depth (mm) 236.2 Dam Name HWD8 ML pH Minimum sensor level EC us/cm Minimum pump level TSS mg/L Spillway OG mg/L progression and HWD9 is no longer a clean water dam

Data range of report 1/04/2024 to 30/06/2024 Rainfall Depth (mm) 236.2 Dam Name HWD9 pH EC us/cmMinimum pump level TSS mg/L OG mg/L In accordance with the approved Water Management Plan, the catchment of HWD9 has been disturbed as part of mine progression and HWD9 is no longer a clean water dam

Data range of report 1/04/2024 to 30/06/2024 Rainfall Depth (mm) 236.2 Dam Name HWD10 pH Minimum sensor level EC us/cm Minimum pump level TSS mg/L Spillway OG mg/L Current level In accordance with the approved Water Management Plan, the catchment of HWD10 has been disturbed as part of mine progression and HWD10 is no longer a clean water dam

Data range of report 1/04/2024 to 30/06/2024 Rainfall Depth (mm) 236.2 Dam Name HWD11 pH EC us/cm Minimum pump level TSS mg/L Spillway OG mg/L In accordance with the approved Water Management Plan, the catchment of HWD11 has been disturbed as part of mine progression and HWD11 is no longer a clean water dam

Data range of report 1/04/2024 to 30/06/2024 Rainfall Depth (mm) 236.2 Dam Name WCWD pH 8.52 EC us/cm 2447 Minimum pump level 3.8 TSS mg/L 20.0 OG mg/L 0 1.1 7.1 ML of inflows compared to 5.6 ML pumped to site as the water quality exceeded EPL conditions WCWD storage date 30 80 25 70 20 60 (ML) 50 (mm) Volume 15 40 Rainfall 10 30 20 5 10 0 0 Rainfall (mm) Minimum Pump Level Current WL Spillway

Date Rainfall Inflow Pumped Spilled (mm) (ML) (ML) (ML) 1/04/2024 0.0 0.0 2/04/2024 15.0 0.0 3/04/2024 0.2 0.0 4/04/2024 18.6 0.0 6/04/2024 0.2 0.0 7/04/2024 0.0 0.0 8/04/2024 0.2 0.0 9/04/2024 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 8.2 0.0 ######## 1.2 0.0 ######## 24.8 0.5 ######## 11.2 1.8 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 1/05/2024 0.4 0.0 3.4 2/05/2024 0.0 0.0 3/05/2024 0.0 0.0 4/05/2024 6.0 0.5 5/05/2024 1.2 0.0 7/05/2024 0.0 0.0 8/05/2024 0.0 0.0 9/05/2024 0.2 0.0 ######## 3.0 0.0 ######## 8.6 0.4 ######## 0.2 0.0 ######## 0.2 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.2 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.3 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.2 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.2 0.4 Receiving Oil and environm pH EC TSS Grease ent (ML) 8.73 2370 12 <5

Date Rainfall Inflow Pumped Spilled (mm) (ML) (ML) (ML) ######## 0.0 0.0 ######## 19.4 0.0 1/06/2024 36.6 0.0 2/06/2024 10.8 0.0 3/06/2024 0.0 0.0 4/06/2024 0.2 0.0 5/06/2024 1.2 0.0 2.2 6/06/2024 0.2 0.0 7/06/2024 2.4 0.0 8/06/2024 1.4 0.0 9/06/2024 0.2 0.0 ######## 0.2 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.6 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.2 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.2 0.0 ######## 0.0 0.5 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.2 0.4 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 0.0 0.0 ######## 16.4 0.0 Receicing Oil and environm pH EC TSS Grease ent (ML) 8.13 1700 125 <5 8.52 2447

Data range of report 1/04/2024 to 30/06/2024 Rainfall Depth (mm) 236.2 Upstream Parameter Unit Tigger Discharges pH pH 6.5-8.3 EC μS/cm 250 TDS mg/L 300 Oil and Grease mg/L 10 Turbidity NTU 6 to 50 TSS mg/L 80 Alkalinity - Bicabonate mg/L 124 Alkalinity - Carbonate mg/L 1 Alkalinity - Hydroxide mg/L 165 Alkalinity - Total mg/L 132 Aluminium mg/L 3.3 Ammonia mg/L 0.05 Arsenic (As) mg/L 0.013 Barium (Ba) mg/L 1 Boron mg/L 0.05 Bromine mg/L 0.2 Cadmium (Cd) mg/L 0.0002 Calcium (Ca) mg/L 20 Chloride (Cl) mg/L 20 Chromium (Cr) mg/L 0.006 Copper (Cu) mg/L 0.007 Iron (Fe) mg/L 10 Lead (Pb) mg/L 0.0034 Lithium mg/L 0.03 Magnesium (Mg) mg/L 10 Manganese (Mn) mg/L 0.1 Nickel (Ni) mg/L 0.011 Nitrate as N mg/L 0.7 Nitrite as N mg/L 1 Potassium mg/L 13 Ribidium mg/L 0.008 Selenium mg/L 0.01 Silver mg/L 0.001 Sodium (Na) mg/L 30 Strontium mg/L 0.25 Sulphate (SO4) mg/L 10 Total nitrogen (Total N) mg/L 1.5 Total phosphorus (Total mg/L 0.3 P) Zinc (Zn) mg/L 0.03 Notes

Data range of report Parameter Unit Tigger Discharges pH pH 6.5-8.3 EC μS/cm 250 TDS mg/L 300 Oil and Grease mg/L 10 Turbidity NTU 6 to 50 TSS mg/L 80 Alkalinity - Bicabonate mg/L 124 Alkalinity - Carbonate mg/L 1 Alkalinity - Hydroxide mg/L 165 Alkalinity - Total mg/L 132 Aluminium mg/L 3.3 Ammonia mg/L 0.05 Arsenic (As) mg/L 0.013 Barium (Ba) mg/L 1 Boron mg/L 0.05 Bromine mg/L 0.2 Cadmium (Cd) mg/L 0.0002 Calcium (Ca) mg/L 20 Chloride (Cl) mg/L 20 Chromium (Cr) mg/L 0.006 Copper (Cu) mg/L 0.007 Iron (Fe) mg/L 10 Lead (Pb) mg/L 0.0034 Lithium mg/L 0.03 Magnesium (Mg) mg/L 10 Manganese (Mn) mg/L 0.1 Nickel (Ni) mg/L 0.011 Nitrate as N mg/L 0.7 Nitrite as N mg/L 1 Potassium mg/L 13 Ribidium mg/L 0.008 Selenium mg/L 0.01 Silver mg/L 0.001 Sodium (Na) mg/L 30 Strontium mg/L 0.25 Sulphate (SO4) mg/L 10 Total nitrogen (Total N) mg/L 1.5 Total phosphorus (Total mg/L 0.3 P) Zinc (Zn) mg/L 0.03 1/04/2024 to 30/06/2024 Rainfall Depth (mm) 236.2 Downstream Notes