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YAPI VE KREDI BANKASI A.S.

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Unicredit To Dispose Of Its Entire Shareholding In Yapi Ve Kredi Bankasi A.

11/08/2021 | 05:47pm EST
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Nov 8 (Reuters) - Unicredit:

* TO DISPOSE OF ITS ENTIRE SHAREHOLDING IN YAPI VE KREDI BANKASI A.

* KOÇ WILL BUY SHARES IN YKB CORRESPONDING TO 18% OF ISSUED SHARE CAPITAL OF YKB FOR EURO 0.3 BILLION AT CURRENT EXCHANGE RATE

* REMAINING 2% SHARES EXPECTED TO BE SOLD ON MARKET

* BASED ON 3Q21 CAPITAL POSITION, TRANSACTION WILL HAVE AN OVERALL LOW-MID SINGLE DIGIT POSITIVE IMPACT ON CONSOLIDATED CET1 RATIO OF UNICREDIT

* COMPLETION OF SALE TO KOÇ IS EXPECTED TO OCCUR IN THE FIRST QUARTER OF 2022

* FOR FY 2021, ALSO CONSIDERING OTHER CONDITIONS, THERE WILL BE A RESULTING NEGATIVE CONSOLIDATED P&L IMPACT OF APPROXIMATELY EURO 1.6 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2021
Stocks mentioned in the article
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YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 1.00% 3.04 End-of-day quote.-1.30%
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Net income 2021 9 184 M 948 M 948 M
Net Debt 2021 - - -
P/E ratio 2021 2,85x
Yield 2021 3,21%
Capitalization 25 679 M 2 653 M 2 652 M
Capi. / Sales 2021 0,99x
Capi. / Sales 2022 0,85x
Nbr of Employees 16 645
Free-Float 30,0%
Chart YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
Duration : Period :
Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 17
Last Close Price 3,04 TRY
Average target price 3,80 TRY
Spread / Average Target 24,9%
EPS Revisions
Managers and Directors
Gökhan Erün General Manager & Executive Director
Demir Karaaslan Assistant GM-Financial Planning & Administration
Ali Yildirim Koç Chairman
Mehmet Erkan Özdemir Assistant GM-Compliance & Internal Control
Virma Sökmen Independent Director
Sector and Competitors
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YAPI VE KREDI BANKASI A.S.-1.30%2 621
JPMORGAN CHASE & CO.32.25%496 632
BANK OF AMERICA CORPORATION54.97%384 406
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-15.90%243 064
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.16.72%203 642
WELLS FARGO & COMPANY67.13%201 116