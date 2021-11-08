Nov 8 (Reuters) - Unicredit:
* TO DISPOSE OF ITS ENTIRE SHAREHOLDING IN YAPI VE KREDI
BANKASI
A.
* KOÇ WILL BUY SHARES IN YKB CORRESPONDING TO 18% OF ISSUED
SHARE
CAPITAL OF YKB FOR EURO 0.3 BILLION AT CURRENT EXCHANGE RATE
* REMAINING 2% SHARES EXPECTED TO BE SOLD ON MARKET
* BASED ON 3Q21 CAPITAL POSITION, TRANSACTION WILL HAVE AN
OVERALL
LOW-MID SINGLE DIGIT POSITIVE IMPACT ON CONSOLIDATED CET1 RATIO
OF UNICREDIT
* COMPLETION OF SALE TO KOÇ IS EXPECTED TO OCCUR IN THE
FIRST
QUARTER OF 2022
* FOR FY 2021, ALSO CONSIDERING OTHER CONDITIONS, THERE WILL
BE A
RESULTING NEGATIVE CONSOLIDATED P&L IMPACT OF APPROXIMATELY EURO
1.6 BILLION
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