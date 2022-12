Yaskawa Electric : Personnel Changes

Financials JPY USD Sales 2023 545 B 4 118 M 4 118 M Net income 2023 49 681 M 375 M 375 M Net Debt 2023 8 720 M 65,9 M 65,9 M P/E ratio 2023 22,6x Yield 2023 1,47% Capitalization 1 123 B 8 485 M 8 485 M EV / Sales 2023 2,08x EV / Sales 2024 2,02x Nbr of Employees 12 897 Free-Float 96,2% Chart YASKAWA ELECTRIC CORPORATION Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends YASKAWA ELECTRIC CORPORATION Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 18 Last Close Price 4 295,00 JPY Average target price 4 668,33 JPY Spread / Average Target 8,69% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Hiroshi Ogasawara Chairman & President Akira Kumagae Director & General Manager-Technology Development Yoshikatsu Minami Director, General Manager-Operations & Production Yasuhiko Morikawa Managing Executive Officer Shuji Murakami Representative Director & Head-Administration Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) YASKAWA ELECTRIC CORPORATION -23.85% 8 485 KEYENCE CORPORATION -27.99% 95 563 SCHNEIDER ELECTRIC SE -24.13% 78 885 EATON CORPORATION PLC -9.67% 62 884 EMERSON ELECTRIC CO. 2.27% 57 236 AMETEK, INC. -4.54% 32 234