YPF Sociedad Anónima : Item 17 - Reform of By Laws - Article 20 and 24

Information to YPF S.A.'s Shareholders regarding the items of the Agenda of the General Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting called for April 30, 2021, available as of April 9, 2021. Item 17. Reform of Sections 20 and 24 of the Company's Bylaws. Estatuto Actual Proposed Amendment Artículo 20° - Comisión Fiscalizadora Section 20 - Statutory Auditing Committee a) Integración: La fiscalización dela a) Composition: the supervision of the Sociedad será ejercida por una comisión Corporation shall be vested in a statutory fiscalizadora compuesta por un número de tres auditing committee which shall be composed (3) a cinco (5) síndicos titulares y tres (3) a of three (3) to five (five) regular statutory cinco (5) suplentes, según lo determine la auditors and three (3) to five (5) alternate Asamblea. statutory auditors, as determined by the meeting of shareholders. b) Designación: Un síndico y un suplente b) Appointment: class A shareholders shall serán designados por las acciones clase A appoint one regular and one alternate statutory mientras exista al menos una acción clase A, y auditors, even if there is only one share of such los restantes titulares y suplentes serán class; the remaining regular and alternate designados por las acciones clase D. Los statutory auditors shall be appointed by class D síndicos serán elegidos por el período de un (1) shareholders. Statutory auditors shall be ejercicio y tendrán las facultades establecidas appointed for a term of one (1) fiscal year and en la Ley 19.550 y en las disposiciones legales shall have the powers set forth in Law vigentes. La Comisión Fiscalizadora podrá ser No.19550 and in all regulations in force. The convocada por cualquiera de los síndicos, meetings of the Statutory Auditing Committee sesionará con la totalidad de sus miembros y may be convened by any of the statutory adoptará las resoluciones por mayoría. El auditors. All members shall attend the meeting síndico disidente tendrá los derechos, and resolutions shall be adopted by a majority atribuciones y deberes establecidos en la Ley vote. Dissident statutory auditors shall have 19.550. the rights, powers, and duties set forth in Law No.19550. c) Retribución: Las retribuciones de los c) Remuneration: The ordinary meeting of síndicos serán fijadas por la asamblea shareholders shall fix statutory auditors' ordinaria dentro de los límites establecidos por remuneration within the limits provided for in la ley vigente. applicable laws. d) Las reuniones de la Comisión d) Meetings of the Statutory Auditing Fiscalizadora podrán llevarse a cabo con los Committee shall be validly held with the miembros presentes, o comunicados entre sí members present thereat, or communicated by por otros medios de transmisión simultánea de other means of simultaneous transmission of sonido, imágenes y palabras. A los efectos del sound, images, or words. The members quórum y las mayorías se computarán tanto a present at the meeting as well as those los miembros presentes como a los communicated by remote means will count for comunicados a distancia. Se dejará constancia quorum and majority purposes. The attendance 1 en el acta de la asistencia y la participación de of members, the remote participation of los miembros presentes y de los miembros a members and the communication method used distancia y del método de comunicación shall be recorded in the meeting minutes. utilizado. Los miembros que participen a Members participating remotely may delegate distancia podrán delegar su firma en aquellos their signature to the attending members. que estén presentes. Artículo 24° - Celebración Section 24 - Decision-making a) Quórum y mayorías: Rigen el quórum y a) Quorum and majorities: applicable quorum mayoría determinados por los artículos 243 y and majorities shall be those provided for in 244 de la Ley 19.550 según la clase de sections 243 and 244 of Law No.19550, asamblea, convocatoria y materias de que se depending on the nature of the meeting, the trate, excepto: way it is convened, and the points of business to be considered, save for the following exceptions: (i) en cuanto al quórum de la asamblea (i) Extraordinary meetings held on second call extraordinaria en segunda convocatoria la que shall be deemed validly held whatever the se considerará constituida cualquiera sea el number of shares entitled to vote; número de acciones presentes con derecho a voto; (ii)para resolver sobre las cuestiones (ii) Decisions concerning the matters specified enumeradas en el inciso (c) del Artículo 6 en in subsection (c), section 6, shall require an que se requerirá el voto afirmativo de las affirmative vote by class A shareholders at an acciones clase A otorgado en Asamblea extraordinary meeting; Especial; (iii)para resolver sobre las cuestiones (iii) Decisions concerning the matters enumeradas en el inciso (b) siguiente en los specified in subsection (b) below shall require que se requerirá tanto en primera comoen a majority vote equivalent to 75% (seventy five segunda convocatoria, una mayoría percent) of the shares entitled to vote, both at equivalente al 75% (setenta y cinco por meetings held on first and second call; ciento) de las acciones con derecho a voto; (iv)para resolver sobre las cuestiones (iv) Decisions concerning the matters specified enumeradas en el inciso (c) siguiente en los in subsection (c) below shall require a majority que se requerirá tanto en primera como en vote equivalent to 66% (sixty six percent) of segunda convocatoria, una mayoría the shares entitled to vote, both at meetings equivalente al 66% (sesenta y seis por ciento) held on first and second call; de las acciones con derecho a voto. (v)para afectar los derechos de una clase de (v) Decisions modifying the rights attached to acciones en que se requerirá la conformidad a class of shares shall require the require the de dicha clase otorgada en asamblea especial; approval of such share class at an extraordinary meeting; (vi)para modificar cualquier regla de este (vi) Decisions concerning the amendment of Estatuto que exija una mayoría especial, en any provision herein requiring a special 2 que se requerirá también a ese efecto la majority shall require a special majority vote; mayoría especial; y and (vii) en los demáscasos de que el presente (vii) Other cases in which these Bylaws require requiera la votación por clase o la conformidad a voting per share class or the approval of each de cada una de las clases. class of shares. b) Las decisiones que requerirán la mayoría b) The decisions requiring a special majority especial prevista en el subinciso (iii) del inciso vote as set forth in paragraph (iii) of the precedente, sin perjuicio de la conformidad de foregoing subsection -without prejudice to the la Asamblea Especial de la clase cuyos approval of the extraordinary meeting of the derechos afecten son: (i) la transferencia al class the rights of which are being modified- extranjero del domicilio social; (ii) el cambio are the following: (i) the transfer of the fundamental del objeto social de modo que la Corporation's head offices to a foreign actividad definida por el artículo 4° de este country; (ii) a substantial change in the Estatuto deje de ser la actividad principal o corporate purpose whereby the activities prioritaria de la sociedad, (iii) el retiro de la specified in section 4 herein cease to be the cotización de las acciones de la Sociedad de Corporation's main activity; (iii) the approval las Bolsas de Buenos Aires o Nueva York y to stop listing the Corporation's shares in the (iv) la escisión de la Sociedad en varias Buenos Aires and New York Stock Markets sociedades, cuando como resultado de (iv) the splitting of the Corporation into laescisión se transfieran a lassociedades several companies, if such splitting results in resultantes el 25% o más de losactivos de la the transfer of at least 25% of the sociedad incluso cuando ese resultado se Corporation's assets to the resulting alcanzarapor sucesivas escisiones operadas en companies, even where such percentage is el plazode un año. reached by the successive splitting of the Corporation over a one-year term. c) Las decisiones que requerirán la mayoría c) The decisions requiring a special majority especial prevista en el subinciso (iv) del inciso vote as set forth in paragraph (iv) of the precedente, sin perjuicio de la conformidad de foregoing subsection -without prejudice to the la Asamblea Especial de la clase cuyos approval of the extraordinary meeting of the derechos afecten, son: (i) la modificación del class the rights of which are being modified- Estatuto en cuanto signifique (A) modificar shall be the following: (i) any amendment of losporcentajes establecidos en los subincisos 7 these Bylaws resulting in (A) the modification (c) o 7 (d) o (B) eliminar los requisitos of the percentages set forth in paragraphs 7 (c) previstos en los subincisos 7(e) (ii) 7 (f) (i) (F) or 7 (d); or (B) the elimination of the y 7 (f) provisions contained in paragraphs 7(e) (ii), 7 (v) del artículo 7° en el sentido de que la oferta (f) (i) (F) and 7 (f) (v) of section 7 regarding pública de adquisición alcance el 100% de las the requirement that public offerings cover acciones y títulos convertibles, sea pagadera 100% of the Corporation's shares and en dineroefectivo y no sea inferior al precio convertible securities, that such offering be resultante de los mecanismos allí previstos; payable in cash, and that the price shall be not (ii) el otorgamiento de garantías a favor de lower than that resulting form the mechanisms accionistas de la Sociedad salvo cuando la provided therein; (ii) the issuance of garantía y la obligación garantizada se guarantees in favour of the shareholders, hubieran asumido en consecución del objeto except where such guarantee and guaranteed social; (iii) la cesación total de las actividades obligation is undertaken in furtherance of the de refinación, comercialización y distribución; corporate purpose; (iii) the complete 3 y (iv) las normas sobre número, nominación, suspension of all refining, commercialization, elección y composición del Directorio. and distribution activities; and (iv) the amendment of the provisions concerning the composition, candidate nomination, appointment and structure of the Board of Directors. d) Asambleas especiales: Para las asambleas d) Extraordinary meetings of shareholders: the especiales de clases se seguirán las normas extraordinary meetings of the different sobre quórum de la asamblea ordinaria shareholder classes shall comply with the aplicadas al total de acciones de esa clase en quorum provisions governing ordinary circulación. Existiendo quórum general de meetings, as applied to the total number of todas las clases presentes, cualquier número de outstanding shares of such class. Where acciones de las clases A, B y C constituirán general quorum is reached in all attending quórum en primera y ulteriores convocatorias classes, any number of class A, B, and C para las asambleas especiales de dichas clases. shares shall constitute quorum at both first and Mientras el titular de las acciones de laclase A subsequent calls of the extraordinary meetings sea únicamente el Estado Nacional, la of such classes. If the National Government is asamblea especial de esa clase podrá the holder of all class A shares, the reemplazarse con una comunicación firmada extraordinary meeting of such share class may por el funcionario público competente para be replaced by a written notice bearing the votardichas acciones. signature of the relevant public officer authorized to exercise the voting rights attached to such shares. e) Las asambleas podrán celebrarse e) Shareholders' meetings shall be validly held encontrándose, todos o parte de quienes if all or a part of its participants attend the participen, a distancia. Deberá respetarse en meeting remotely. At all times, equal treatment todo momento la igualdad de trato entre and free access shall be given to all todos los participantes y la libre participants. The shareholders present at the accesibilidad por parte de estos. A los meeting as well as those participating remotely efectos del quórum y las mayorías se will count for quorum and majority purposes. computarán tanto los accionistas presentes In order to hold remote meetings, the como los que participaren a distancia. A los applicable regulations shall be complied with. fines de celebrar una asamblea a distancia deberá darse cumplimiento a la normativa que resulte aplicable. 4 Attachments Original document

YPF SA published this content on 10 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein.

