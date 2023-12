You can also check the working hours of our branches on the map.



ZAGREB, SPLIT, OSIJEK

ZAGREB Address Working hours Contact/nearest

open brench Božidara Magovca 23 (Travno) Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-150 Dubrava 47 Mon - Fri 09:00-16:00

Sat 08:00-12:00 01/6136-950 Gandhijeva 1-3 (Gajnice) Mon - Fri 08:00-19:00

Sat 08:30-12:00 01/6136-475 Golikova 32 (Drvinje) Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-550 Ilica 38 Mon - Fri 08:00-19:00 01/6136-400 Ilica 164 Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-525 Ilica 251 (Črnomerec) Mon - Fri 09:00-16:00 01/6136-450 Koledinečka 1A Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-779 Maksimirska 86-88 Mon - Fri 08:00-19:00 01/2359-000 Meštrovićev trg 1 (Zapruđe) Mon, Tue, Fri

13:00-19:00

Wed, Thu 08:00-14:00 01/6136-125 Miramarska 23 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 13:00-19:00 01/6104-500 Miramarska 23 - Centar za nerezidente Mon - Fri

09:00-16:00 01/6305-116 Ozaljska ulica 156 Mon, Fri 13:00-19:00

Tue, Wed, Thu 08:00-14:00 01/6136-075 Prosenikova 5-7 (Jarun) Mon, Fri 13:00-19:00

Tue, Wed, Thu 08:00-14:00 01/6136-031 Radauševa 1 (Ravnice) Temporarily closed 01/6136-905 Radnička 80 Mon - Fri 08:00-14:00 01/6349-690 Remetinečki gaj 27b Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-225 Resselova 4 Mon - Fri 08:00-19:00

Sat 08:00-12:00 01/6136-199 Rudeška cesta 171 (Vrbani) Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-640 Samoborska 145 Mon - Fri 08:00-14:00 01/6136-875 Savska 60 Mon - Fri 08:00-19:00 01/6305-300 Slavenskog 4 (Prečko) Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-575 Tenchinijeva 1A (Špansko) Mon - Fri 09:00-16:00 01/6136-600 Tratinska 69 New from 21.12.2023

Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 13:00-19:00 01/6136-003 Trg bana J. Jelačića 10

(Gradska štedionica)

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat 08:00-12:00 01/4808-222 Trg S. Konzula 3 (Volovčica) Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-975 Vlaška 106 Mon - Fri 08:00-19:00 01/4606-500 Zadarska 77/1 (Knežija) Mon, Fri 08:00-14:00 01/6136-050 Zinke Kunc 2 (Savica) Mon, Fri 08:00-14:00

Tue, Wed, Thu 13:00-19:00 01/6136-120

SPLIT Address Working hours Contact/nearest

open brench Domovinskog rata 30 (Bol) Mon - Fri 09:00-16:00 021/350-400 Ivana Gundulića 26A (Dobri) Mon, Wed, Fri 08:00-15:00

Tue, Thu 12:00-19:00 021/352-200 Obala hrvatskog narodnog

preporoda 10 (Riva) Closed 021/350-420 Poljička cesta 14-16 (Lazarica) Mon - Fri 09:00-16:00

Sat 08:00-12:00 021/350-425

OSIJEK Address Working hours Contact/nearest

open brench Ribarska 4-6 (Esseker) Mon - Fri 09:00-17:00 031/252-400 Trg slobode 4 (Blok Centar) Mon - Fri 08:00-19:00 031/252-325 TOWNS B - J Town Working hours Contact/nearest

open brench BEDEKOVČINA

Trg A. Starčevića 6 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 11:00-18:00 049/329-775 BJELOVAR

Frana Supila 2 Mon - Fri 08:00-19:00 043/222-600 BRAČ - SUPETAR

Polanda 16 Mon, Wed, Thu, Fri 08:00-14:30

Tue 09:30-17:30 021/350-515 CRIKVENICA

Vinodolska 6 Mon, Thu 08:00-16:30

Tue, Wed, Fri 08:00-14:00 051/353-975 ČAKOVEC

Matice Hrvatske 10 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-18:00 040/650-200 DONJA STUBICA

Toplička cesta 10 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-19:00 049/329-700 DUBROVNIK

Dr. Ante Starčevića 45 Mon - Wed, Fri 08:00-14:30

Thu 09:00-18:00 020/322-500 DUGO SELO

Kolodvorska 1 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 13:00-18:00 01/6136-700 ĐAKOVO

Pape Ivana Pavla II. 9 Mon, Tue, Thu, Fri 08:00-14:00

Wed 11:00-18:00 031/252-475 ĐURĐEVAC

Stjepana Radića 13 Mon, Wed, Fri

08:00-14:00

Tue, Thu, 11:00-18:00 048/240-800 IMOTSKI

Šetalište Stjepana Radića 18 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-19:00 021/350-575 IVANEC

Mirka Maleza 1 Mon, Wed, Fri 08:00-18:00

Tue, Thu 13:00-19:00 042/314-700 IVANIĆ GRAD

Trg V. Nazora 7 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 13:00-19:00 01/6136-750 JASTREBARSKO

Braće Kazić 7 Mon - Fri 09:00-16:00 01/6065-000 TOWNS K - O Town Working hours Contact/nearest

open brench KARLOVAC

Stjepana Radića 5 Mon - Fri 09:00-16:00 047/843-103 KLANJEC

Lijepe naše 37 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-18:00 049/329-650 KONJŠČINA

Drage Božića 1 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-18:00 049/329-625 KOPRIVNICA

Florijanski trg 7 Mon - Fri 08:00-15:00 048/240-900 KRAPINA

Gajeva 31 Mon - Fri 08:00-15:00 049/329-900 KRIŽEVCI

Trg A. Nemčića 2 Mon, Tue, Thu, Fri 08:00-14:00

Wed 11:00-18:00 048/240-850 KRK

Kralja Tomislava 2 Mon, Thu 08:00-16:30

Tue, Wed, Fri 08:00-14:00 051/353-925 LEPOGLAVA

Trg kralja Tomislava 1 Mon, Wed, Fri 08:00-15:00

Tue, Thu 11:00-18:00 042/314-675 LUDBREG

Trg Svetog Trojstva 20 Mon, Wed, Fri 08:00-15:00

Tue, Thu 11:00-18:00 042/314-800 MAKARSKA

Jadranska 1A Mon - Fri 08:00-15:00 021/350-450 MARIJA BISTRICA

Trg pape Ivana Pavla II. 34 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-18:00 049/329-750 METKOVIĆ

Splitska 1 Mon - Wed, Fri 08:00-14:30

Thu 09:00-18:000 020/322-600 NAŠICE

Vinogradska 6 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-18:00 031/252-450 NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 13 17.3.2023 / 8:00-11:00

Mon - Fri 08:00-15:00 035/435-650 NOVI MAROF

Trg hrvatske državnosti 1 Mon, Wed, Fri 08:00-15:00

Tue, Thu 11:00-18:00 042/314-725 OMIŠ

Četvrt Vrilo 2-3 Mon - Wed, Fri 08:00-14:30

Thu 09:00-18:00 021/350-485 OPATIJA

M. Tita 69/2 Mon, Tue, Thu, Fri 08:00-14:30

Wed 09:00-18:00 051/353-950 TOWNS P - S Town Working hours Contact/nearest

open brench POREČ

Obala Maršala Tita 8B Mon 08:30-17:30

Tue-Fri 08:00-14:30 052/429-700 POŽEGA

Matice hrvatske 6 Mon - Fri 08:00-18:00 034/312-430 PREGRADA

Stjepana Radića 14 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-18:00 049/329-675 PULA

Laginjina 1 Tue, Wed, Thu, Fri 08:00-14:30

Mon 09:00-18:00 052/602-000 PULA

Šijanska 1B Mon - Fri 08:00-15:00 052/602-050 RIJEKA

Ante Starčevića 10 Mon - Fri 08:00-19:00

Sat 08:00-12:00 051/354-000 RIJEKA

Alessandra Manzonija 1 Mon, Wed, Fri 8:00-14:00

Tue, Thu 13:00-19:00 A. Starčevića 10 ROVINJ

Carera 21 Mon, Tue, Thu, Fri 08:00-14:30

Wed 09:00-18:00 052/602-150 SAMOBOR

Šmidhenova 1 Mon - Fri 09:00-16:00 01/6065-050 SESVETE

Zagrebačka 15 Mon - Fri 09:00-16:00 01/6136-375 SINJ

Trg prvog predsjednika RH F. Tuđmana 1 Mon, Wed, Fri

08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-19:00 021/350-550 SISAK

Ivana Kukuljevića Sakcinskog 15 Mon - Fri 08:00-15:00 044/526-120 SLAVONSKI BROD

Stjepana pl. Horvata 23 Mon - Fri 08:00-14:00 035/435-600 SLAVONSKI BROD

Trg Ivane Brlić Mažuranić 1 Mon - Fri 08:00-18:00 035/435-625 SV. IVAN ZELINA

Braće Radić 1 Mon, Wed, Fri

08:00-14:00

Tue, Thu 13:00-19:00 01/6136-725 TOWNS Š - Ž Town Working hours Contact/nearest

open brench ŠIBENIK

Fra Jeronima Milete 2A Mon - Fri 09:00-16:00 022/201-370 TROGIR

Ul. Alojzija Stepinca 72 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-19:00 021/350-525 UMAG

Dantea Alighierija 24 Mon 08:30-17:30

Tue - Fri 08:00-14:30 052/429-800 VARAŽDIN

Kapucinski trg 5 Mon - Fri 08:00-19:00

Sat 08:00-12:00 042/400-000 VARAŽDINSKE TOPLICE

Trg svetog Martina 14 Mon, Wed, Fri 08:00-14:00

Tue, Thu 12:00-18:00 042/314-750 VELIKA GORICA

Trg kralja Tomislava 32 Mon - Fri 08:00-19:00 01/6254-100 VELIKA GORICA

Kralja Dmitra Zvonimira 5 IND Mon - Fri 08:00-19:00

SB Mon - Fri 09:00-16:00 01/6254-200 VINKOVCI

Kralja Zvonimira 6 Mon - Fri 08:00-15:00 032/348-000 VIROVITICA

Trg Franje Tuđmana 1 Mon - Fri 08:00-15:00 033/841-700 VIŠKOVO

Vozišće 24 Mon, Thu 08:00-16:30

Tue, Wed, Fri 08:00-14:00

051/353-940 VRBOVEC

Trg Petra Zrinskog 8 Mon, Tue, Fri 08:00-14:00

Wed, Thu 12:00-18:00

01/6136-300 VUKOVAR

Europske unije 1 Mon, Wed, Thu, Fri 08:00-14:00

Tue 11:00-18:00 032/451-060 ZABOK

Matije Gupca 59 Mon - Fri 08:00-18:00 049/329-500 ZADAR

Obala kneza Branimira 10 Mon, Wed, Thu, Fri 08:00-14:30

Tue 09:00-18:00 023/208-361 ZADAR

Polačišće 2 Temp. till 8 September 2023

IND Mon - Fri 08:00-17:30

IND Mon - Fri 09:00-16:00



SB Mon - Fri 09:00-16:00

023/208-325 ZAPREŠIĆ

Bana J. Jelačića 1 Mon - Fri 09:00-16:00 01/3349-300 ZLATAR

Gajeva 7 Mon, Tue, Fri 08:00-14:00

Wed, Thu 11:00-18:00 049/329-600 ŽUPANJA

Veliki kraj 57 Mon, Wed, Thu, Fri 08:00-14:00

Tue 11:00-18:00 032/348-050

Private Banking Centers:

Town Address Working hours Zagreb - Centar Kaptol Nova ves 11 Mon - Fri 08:30-16:30 Zagreb Trg bana J. Jelačića 10 Mon - Fri 09:00-16:00 Zagreb Zadarska 77 Mon - Fri 09:00-16:00

Zagrebačka banka clients can perform all main banking activities in a simple, fast and secure way through our following digital channels:

on-line banking through mobile app ( m-zaba )

) on-line banking through Internet ( e-zaba )

) 24h zone (cash withdrawals and deposits ATMs and day-night vaults).

Zagrebačka banka will continue to actively monitor the situation, always act in everyone's best interests and do the right thing vis à vis all our stakeholders!