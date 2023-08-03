ZARA INVESTEMENT HOLDING
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: ZARA INVESTEMENT HOLDING
ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺭﺍﺯ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 02-08-2023 04:31:59 PM
PM 04:31:59 2023-08-02 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ
ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺒﺑ ﻪﺨﻳﺭﺎﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺃ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺒﺑ ﻪﺨﻳﺭﺎﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺃ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
ﺭﻮﺴﻜﻟﺍ ﻱﺃ - ﺎﻬﻋﻮﻤﺠﻣ ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ،ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ
ﺭﻮﺴﻜﻟﺍ ﻱﺃ - ﺎﻬﻋﻮﻤﺠﻣ ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ،ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻦﻤﺛ ﺪﻴﻗ ﻢﺗﻭ ،ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (0ﺭ680) ﺮﻌﺴﺑ ،ًﺎﻤﻬﺳ 121 -
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻦﻤﺛ ﺪﻴﻗ ﻢﺗﻭ ،ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (0ﺭ680) ﺮﻌﺴﺑ ،ًﺎﻤﻬﺳ 121 -
ﺭﻮﺴﻛ ﻦﻣ ﻪﺘﺼﺣ ﺐﺴﺣ ﻞﻛ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ
ﺭﻮﺴﻛ ﻦﻣ ﻪﺘﺼﺣ ﺐﺴﺣ ﻞﻛ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ
ﻢﻬﺳﺃ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺖﻠﻤﻜﺘﺳﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ ،ﻢﻬﺳﻷﺍ
ﻢﻬﺳﺃ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺖﻠﻤﻜﺘﺳﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ ،ﻢﻬﺳﻷﺍ
ﺏﺎﺘﻛ ﺐﺟﻮﻤﺑ 2023 ﺯﻮﻤﺗ ﻦﻣ ﻦﻴﺛﻼﺜﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ
ﺏﺎﺘﻛ ﺐﺟﻮﻤﺑ 2023 ﺯﻮﻤﺗ ﻦﻣ ﻦﻴﺛﻼﺜﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ
ﺯﻮﻤﺗ 31 ﺦﻳﺭﺎﺗ 5316 ﻢﻗﺭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻉﺍﺪﻳﺇ ﺰﻛﺮﻣ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
ﺯﻮﻤﺗ 31 ﺦﻳﺭﺎﺗ 5316 ﻢﻗﺭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻉﺍﺪﻳﺇ ﺰﻛﺮﻣ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
2023.
.2023
02-08-2023
02-08-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Haitham Alhanbali
Haitham Alhanbali :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Page 1 of 1
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Zara Investment Holding Company PSC published this content on 03 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2023 05:21:16 UTC.