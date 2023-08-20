AL-ZARQA EDUCATIONAL & INVESTMENT

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: AL-ZARQA EDUCATIONAL &

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺀﺎﻗﺭﺰﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

INVESTMENT

PM 01:37:13 2023-08-19 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 19-08-2023 01:37:13 PM

ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ

ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﺪﻌﺑﻭ ًﺎﻣﺍﺮﺘﺣﺍﻭ ﺔﻴﺤﺗ،،

،،ﺪﻌﺑﻭ ًﺎﻣﺍﺮﺘﺣﺍﻭ ﺔﻴﺤﺗ

ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺀﺎﻗﺭﺰﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺀﺎﻗﺭﺰﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺩﺪﻌﺑ ﻥﺎﻴﺑ ﻢﻜﻟ ﻖﻓﺮﻧ 2022 ﻡﺎﻌﻟ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ

ﻦﻣ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺩﺪﻌﺑ ﻥﺎﻴﺑ ﻢﻜﻟ ﻖﻓﺮﻧ 2022 ﻡﺎﻌﻟ

ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺹﺎﺨﺷﺃ ﻦﻣ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ

ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﻱﻭﺫ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺹﺎﺨﺷﺃ ﻦﻣ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﺒﻗ

ﺔﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ) ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ ﻱﻭﺫ

(ﺱﺭﺍﺪﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ) ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ

ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻒﺸﻜﻟﺍ ﺐﺴﺣ (ﺱﺭﺍﺪﻤﻟﺍﻭ.

.ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻒﺸﻜﻟﺍ ﺐﺴﺣ

19-08-2023

19-08-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Wafaa Khalid Eid Abed

Wafaa Khalid Eid Abed :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Zarka Education and Investment Co PSC published this content on 20 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 August 2023 06:50:09 UTC.