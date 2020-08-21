Zorlu Enerji Elektrik Uretim : Finansal Duran Varlık Edinimi

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 21.08.2020 tarihli toplantısında,

Zorlu Enerji'nin de dahil olduğu Zorlu Grubu'nun yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, Grup içindeki iştirak yapısının etkin gözetim ve yönetiminin sağlanması ve elverişli biçimde yeniden yapılandırılması amacıyla, Zorlu Grubu şirketlerinden doğal gaz tedariki alanında faaliyet gösteren Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'nin hazırladığı 15 Haziran 2020 tarihli değerleme raporu çerçevesinde, toplam 208.500.000.- TL (ikiyüzsekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) bedel karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan Grup şirketlerinden, EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir izni ve devir işlemi için diğer kurum ve kuruluşlar ile bankalardan gerekli onayların alınması kaydıyla devralınmasına ve satış bedelinin Grup içi yapılandırma çerçevesinde, pay devir tarihi itibarıyla Zorlu Enerji'nin Zorlu Holding AŞ'den olan alacağından mahsup edilmek suretiyle ödenmesine karar verilmiştir.

Ortak % Tutar (Bin TL) Zorlu Holding AŞ 85 177.225 Zorlu Dış Ticaret AŞ 5 10.425 Linens Tekstil Ürünleri Pazarlama AŞ 5 10.425 Zorlu Gayrimenkul Otelcilik İnşaat Taahhüt ve Turizm AŞ 5 10.425 TOPLAM 100 208.500

Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işleminin hazırlanacak değerleme raporu çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca bilahare değerlendirilmesine karar verildiğinden, kamuya açıklama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında satın alma işlemi kesinleşene kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Erteleme kararı, değerleme yaptırılma aşamasında söz konusu satın alma işleminin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Satın alma işleminin kesinleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.