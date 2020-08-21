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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.    ZOREN   TRAZOREN91L8

ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.

(ZOREN)
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Zorlu Enerji Elektrik Uretim : Finansal Duran Varlık Edinimi

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08/21/2020 | 07:51am EDT

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 21.08.2020 tarihli toplantısında,

Zorlu Enerji'nin de dahil olduğu Zorlu Grubu'nun yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, Grup içindeki iştirak yapısının etkin gözetim ve yönetiminin sağlanması ve elverişli biçimde yeniden yapılandırılması amacıyla, Zorlu Grubu şirketlerinden doğal gaz tedariki alanında faaliyet gösteren Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'nin hazırladığı 15 Haziran 2020 tarihli değerleme raporu çerçevesinde, toplam 208.500.000.- TL (ikiyüzsekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) bedel karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan Grup şirketlerinden, EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir izni ve devir işlemi için diğer kurum ve kuruluşlar ile bankalardan gerekli onayların alınması kaydıyla devralınmasına ve satış bedelinin Grup içi yapılandırma çerçevesinde, pay devir tarihi itibarıyla Zorlu Enerji'nin Zorlu Holding AŞ'den olan alacağından mahsup edilmek suretiyle ödenmesine karar verilmiştir.

Ortak

%

Tutar (Bin TL)

Zorlu Holding AŞ

85

177.225

Zorlu Dış Ticaret AŞ

5

10.425

Linens Tekstil Ürünleri Pazarlama AŞ

5

10.425

Zorlu Gayrimenkul Otelcilik İnşaat Taahhüt ve Turizm AŞ

5

10.425

TOPLAM

100

208.500

Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işleminin hazırlanacak değerleme raporu çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca bilahare değerlendirilmesine karar verildiğinden, kamuya açıklama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında satın alma işlemi kesinleşene kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Erteleme kararı, değerleme yaptırılma aşamasında söz konusu satın alma işleminin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Satın alma işleminin kesinleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.

Disclaimer

Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS published this content on 21 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 August 2020 11:50:04 UTC
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Financials
Sales 2019 7 530 M 1 039 M 1 039 M
Net income 2019 -76,0 M -10,5 M -10,5 M
Net Debt 2019 - - -
P/E ratio 2019 -72,8x
Yield 2019 -
Capitalization 5 820 M 792 M 803 M
Capi. / Sales 2019 0,77x
Capi. / Sales 2020 0,63x
Nbr of Employees 2 268
Free-Float 81,5%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 2
Average target price 2,15 TRY
Last Close Price 2,91 TRY
Spread / Highest target -24,4%
Spread / Average Target -26,1%
Spread / Lowest Target -27,8%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Ibrahim Sinan Ak General Manager
Zeki Zorlu Chairman
Ali Kindap GM-Investments, Operations & Maintenance
Elif Yener Director-Financial Affairs
Melih Elmas Araz Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.792
NEXTERA ENERGY16.50%138 135
ENEL S.P.A.9.66%93 379
IBERDROLA17.59%79 792
DOMINION ENERGY, INC.-6.18%65 210
DUKE ENERGY CORPORATION-11.15%59 599
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