Zynerba Pharmaceuticals : December, 2020 Corporate Presentation

THE STATEMENTS IN THIS PRESENTATION MAY INCLUDE FORWARD-LOOKING STATEMENTS WITHIN THE MEANING OF THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995. THESE STATEMENTS, AMONG OTHER THINGS RELATE TO THE FUTURE OPERATIONS, OPPORTUNITIES OR FINANCIAL PERFORMANCE OF ZYNERBA PHARMACEUTICALS, INC. WE MAY, IN SOME CASES, USE TERMS SUCH AS "PREDICTS," "BELIEVES," "POTENTIAL," "PROPOSED," "CONTINUE," "ESTIMATES," "ANTICIPATES," "EXPECTS," "PLANS," "INTENDS," "MAY," "COULD," "MIGHT," "WILL," "SHOULD" OR OTHER WORDS THAT CONVEY UNCERTAINTY OF FUTURE EVENTS OR OUTCOMES TO IDENTIFY THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS. SUCH STATEMENTS ARE SUBJECT TO NUMEROUS IMPORTANT FACTORS, RISKS AND UNCERTAINTIES THAT MAY CAUSE ACTUAL EVENTS OR RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THE COMPANY'S CURRENT EXPECTATIONS, INCLUDING THE FOLLOWING: THE COMPANY'S CASH AND CASH EQUIVALENTS MAY NOT BE SUFFICIENT TO SUPPORT ITS OPERATING PLAN FOR AS LONG AS ANTICIPATED; THE RESULTS, COST AND TIMING OF THE COMPANY'S CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAMS, INCLUDING ANY DELAYS TO SUCH CLINICAL TRIALS RELATING TO ENROLLMENT OR SITE INITIATION; CLINICAL RESULTS FOR THE COMPANY'S PRODUCT CANDIDATES MAY NOT BE REPLICATED OR CONTINUE TO OCCUR IN ADDITIONAL TRIALS AND MAY NOT OTHERWISE SUPPORT FURTHER DEVELOPMENT IN A SPECIFIED INDICATION OR AT ALL; ACTIONS OR ADVICE OF THE U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AND FOREIGN REGULATORY AGENCIES MAY AFFECT THE DESIGN, INITIATION, TIMING, CONTINUATION AND/OR PROGRESS OF CLINICAL TRIALS OR RESULT IN THE NEED FOR ADDITIONAL CLINICAL TRIALS; THE COMPANY'S ABILITY TO OBTAIN AND MAINTAIN REGULATORY APPROVAL FOR ITS PRODUCT CANDIDATES, AND THE LABELING UNDER ANY SUCH APPROVAL; AND THE COMPANY'S EXPECTATIONS REGARDING ITS ABILITY TO OBTAIN AND ADEQUATELY MAINTAIN SUFFICIENT INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION FOR ITS PRODUCT CANDIDATES. THESE AND OTHER RISKS ARE DESCRIBED IN OUR FILINGS WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, AVAILABLE AT WWW.SEC.GOV. ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT THE COMPANY MAKES IN THIS PRESENTATION SPEAK ONLY AS OF THE DATE OF THIS PRESENTATION. THE COMPANY ASSUMES NO OBLIGATION TO UPDATE FORWARD-LOOKING STATEMENTS WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE EVENTS OR OTHERWISE, AFTER THE DATE OF THIS PRESENTATION.
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