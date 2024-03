BSE Limited National Stock Exchange of India Ltd. First Floor, New Trading Ring ExchangePlaza, 5th Floor Rotunda Building, P J Towers Plot No.C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001 Bandra (East), Mumbai 400 051 March 30, 2024 Sc no. 18202 Dear Sir/Madam,

Sub: Copies of Newspaper advertisement for Notice of the separate meetings of 'A' OrdinaryShareholdersandOrdinaryShareholders,ofTataMotorsLimited ("theCompany"), being convened as per the Orders of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ("NCLT").

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published today, i.e., March 30, 2024 in Financial Express (English language) and Loksatta (Marathi language), regarding notice of the following meetings:

Sr. No. Class of meetings Day, date, time of the meetings 1. 'A' Ordinary Shareholders Tuesday, April 30, 2024 at 11.00 a.m. (IST) 2. Ordinary Shareholders Tuesday, April 30, 2024 at 2.30 p.m. (IST)

The aforesaid meetings are scheduled to be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means, pursuant to Order of the NCLT dated March 22, 2024 read along with Order dated March 28, 2024 for the purpose of considering, and if thought fit, approving, the Scheme of Arrangement of the Company and its shareholders and creditors under the provisions of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and the other applicable provisions thereof and read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations2015, as amendedand applicable SEBI Circulars.

The said copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website atwww.tatamotors.com.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

Tata Motors Limited

Maloy Kumar Gupta Company Secretary

# ¸F¶ab FB,Ê ¾Fd³F½FFSX,

IYi eOXF rw W W W. L O K S A T T A .C O Mtq ¸FF¨FÊ sqsu

dUþ¹FF¨FZ JF°FZ CX§FOX¯¹FFÀF

»FJ³FDY CX°ÀFbIY!

kAF¹F´FeE»Fl¸F²¹FZ AFþ ´FaþF¶F ÎIY¦þ¨FZ AF½WXF³F

´FeMXeAF¹F, »FJ³FDY

IZYE»F SXFWXb»F¨¹FF ³FZ°FÈ°UFJF»Fe»F »FJ³FDY ÀFb´FSX þF¹FaMÐXÀF ÀFa§F BadOX¹F³F ´Fied¸F¹FSX »Fe¦F¨¹FF (AF¹F´FeE»F) rx½¹FF WXa¦FF¸FF°F AF´F»FZ dUþ¹FF¨FZ JF°FZ CX§FOX¯¹FFÀFFNXe CX°ÀFbIY AÀFc³F AFþ, VFd³FUFSXe °¹FFa¨¹FFÀF¸FûSX ´FaþF¶F ÎIY¦þ¨FZ AF½WXF³F AÀFZ»F. ¹FaQF¨¹FF WXa¦FF¸FF°Fe»F »FJ³FDY¨FF WXF QbÀFSXF, °FSX ´Fþa F¶F¨FF d°FÀFSXF ÀFF¸F³FF AÀF»Z F.

»FJ³FDY»FF ´FdWX»¹FF ÀFF¸F³¹FF°F SXFþÀ±FF³F SXFG¹F»ÀFIYOXc³F sq ²FFUFa³Fe ´FSXF·FU ´F°IYSXFUF »FF¦F»FF WXû°FF. ¹FF ÀFF¸F³¹FF°F IÈY¯FF»F ´FaOëF U¦FT°FF »FJ³FDY¨¹FF ÀFUʨF ¦Fû»FaQFþFa³Fe d³FSXFVFF IYZ »Fe. AF°FF WX¦a FF¸FF°Fe»F ´FdWX»FF dUþ¹F d¸FTUF¹F¨FF ÓFF»¹FFÀF, »FJ³FDY¨¹FF ¦Fû»FaQFþFa³FF ´Fþa F¶FdU÷Yð ´F·i FFU ´FFOXFUF »FF¦F»Z F.

QbÀFSXeIYOXZ, ´FaþF¶F¨¹FF ÀFa§FF³FZ ¨FadOX¦FOX ¹FZ±FZ ÓFF»FZ»¹FF AF´F»¹FF ´FdWX»¹FF ÀFF¸F³¹FF°F dQ»»Fe IGYd´FMX»ÀF ÀFa§FF»FF ³F¸FU»FZ WXû°FZ. ¸FFÂF, QbÀFº¹FF ÀFF¸F³¹FF°F °¹FFa³FF SXFG¹F»F ¨FG»FZÔþÀFÊ ¶Fa¦FTc÷Y ÀFa§FFIYOXc³F WXFSX ´F°IYSXFUe »FF¦F»Fe. »FJ³FDYdU÷Yð dUþ¹Fe ´Fb³FSXF¦F¸F³FF¨FF °¹FFa¨FF ´Fi¹F°³F AÀFZ»F.

SXFWXb»F, d¶FV³FûBÊUSX ³FþSX

dVFJSX ²FU³F¨¹FF ³FZ°FÈ°UFJF»Fe»F ´Fþa F¶F ÎIY¦þ ÀF§a FF³FZ k´FFUG SX´»FlZ ¸F²Fe»F AF´F»Fe ²FFU¦F°Fe UFPXU¯FZ AFUV¹FIY AFWXZ. dUVFZ¿F°F: þFG³Fe ¶FZASXÀMXû³FZ AFIiY¸FIY VF`»Fe°F JZT°FF³FF¨F IYF¸Fd¦FSXe°F ÀFF°F°¹F SXFJ¯FZ ¦FSXþZ¨FZ AFWXZ. Aá´F`»Fc ÀFG¸F IYSX³F³FZ Qû³WXeÀFF¸F³¹FFa°F AF´F»¹FF RY»FaQFþe³FZ ´Fi·FFdU°F IZY»FZ. ¸FFÂF, ¦Fû»FaQFþe°F °¹FF»FF ¨F¸FIY QFJU°FF AF»Fe ³FFWXe. °¹FF»FF IYF¸Fd¦FSXe CX¨a FUFUe »FF¦F»Z F.

G UTZ : ÀFF¹F.a x.tq UF.

G ±FMZ X ´FÃi F´Z F¯F : ÀMXFSX À´FûMXÐÊÀF r, r ÎWXQe, dþAû dÀF³F¸Z FF.

A³FbþF ´FFMXe»F¨¹FF VF°FIYF³FZ ¶Fû´F¯¯FF-E¶OXZ³F ´FdV¨F¸F dU·FF¦FF»FF AF§FFOXe

´Fb¯FZ : Aá´F`»Fc A³FbþF ´FFMXe»F³FZ (rsq ¨FZÔOXca°F rsq ²FFUF) ÓFTIYFU»FZ»¹FF AFIiY¸FIY VF°FIYe JZTe¨¹FF þûSXFUSX ¸FdWX»FFa¨¹FF AFa°FSXdU·FF¦Fe¹F °Fe³FdQUÀFe¹F dIiYIZYMX À´F²FÊZ°F ´FdV¨F¸F dU·FF¦FF»FF QdÃF¯F dU·FF¦FFdU÷Yð ´FdWX»¹FF OXFUF°F rrr ²FFUF¨a Fe AF§FFOXe d¸FTU°FF AF»Fe.

´Fi±F¸F RY»FaQFþe IYSX°FF³FF QdÃF¯F dU·FF¦FF³FZ suv ²FFUF¨a Fe ¸Fþ»F ¸FFSX»Fe WXû°Fe. ¹FF¨¹FF ´Fi°¹FbØFSXF°F ´FdV¨F¸F dU·FF¦FF³FZ tvw ²FFUF IYSX°F VF°FIYe AF§FFOXe d¸FTU»Fe. VFbIiYUFSXe, ÀFF¸F³¹FF¨¹FF QbÀFº¹FF dQUÀFF¨FF JZT ÀFa´F»FF °FZ½WXF QdÃF¯F dU·FF¦FF³FZ QbÀFº¹FF OXFUF°F d¶F³F¶FFQ wy ²FFUF IZY»¹FF WXû°¹FF. QdÃF¯F dU·FF¦F Aþc³F ut ²FFUF³a Fe d´FLXFOXeUSX AFWX.Z

ÀFF¸F³¹FF¨¹FF QÀb Fº¹FF dQUVFe ´FdV¨F¸F dU·FF¦FF¨FF OXFU u ¶FFQ zy AÀFF AOX¨F¯Fe°F AF»FF WXû°FF. ¸FFÂF, ¸FcT

IYû»WXF´FSc X¨¹FF A³FbþF ´FFMXe»F³FZ ¸Fba¶FBÊIYSX þZd¸F¸FF SXFdG OXѦþ¨¹FF ÀFF±Fe³FZ ´FdV¨F¸F dU·FF¦FF»FF ÀFFUSX»F.Z ¹FF þûOXe³FZ

´FF¨F½¹FF ¦FOëFÀFFNXe rvv ²FFUFa¨Fe ·FF¦FeQFSXe IZY»Fe. A³FbþF³FZ þUT´FFÀF ¨FZÔOXc»FF ²FFU ¹FF ¦F°Fe³FZ JZT IYSX°FF³FF rsq ¨FZÔOXca°F rss ²FFUFa¨Fe JZTe IZY»Fe. d°F³FZ AF´F»¹FF JZTe°F sq ¨FüIYFSX AFd¯F ÀFWXF ¿FMXIYFSX »F¦FFU»F.Z þdZ ¸F¸FF³FZ zx ¨FOÔZ X°ac F v ¨FüIYSXFÀa FWX wx ²FFUF¨a Fe JTZ e IYZ »Fe.

ÀF»FF¸Fe»FF AF»FZ»¹FF QZdUIYF Uô` F³FWZ Xe AFIYi ¸FIY RY»FQa Fþe IYSX°FF³FF vy ¨FZÔOXca°F vs ²FFUFa¨Fe JZTe IZY»Fe. IY¯FʲFFSX À¸FÈ°Fe ¸FF³F²F³FF³FZ A³¹F JZTFaOXc³FF ÀFa²Fe QZ°F AFNX½¹FF IYi ¸FFIa YFUSX RY»FQa Fþe IYZ »Fe. d°F³FZ vs ¨FOÔZ X°ac F vq ²FFUF IYZ »¹FF.

ÀFa§F¿FÊ´Fc¯FÊ »FPX°Fe³Fa°FSX ÎÀF²Fc¨FF ´FSXF·FU

¸FFdýiQ : ·FFSX°FF¨¹FF ´Fe. ½WXe. ÎÀF²Fc»FF ¸FFdýiQ À´FZ³F ¸FFÀMXÀFÊ ¶FGOXθFMX³F À´F²FÊZ¨¹FF CX´FFa°¹F´FcUÊ RZYSXe°F ±FF¹F»FaOX¨¹FF ÀFb´FFd³FQF IYFMXZ±FFh¦FIYOXc³F ´FSXF·FU ´F°IYSXFUF »FF¦F»FF. ÎÀF²Fc³FZ xx d¸Fd³FMXZ AFd¯F

°Fe³F ¦FZ¸F´F¹FË°F ÀFb´FFd³FQF»FF ÓFbaþ dQ»Fe. ¸FFÂF, ÀFb´FFd³FQF³FZ su-sw, sr-rx, ss-sq AVFe ¶FFþe ¸FFSX°FF³FF CX´FFa°¹F RZYSXe°F ´FiUZVF IZY»FF. ÀFb´FFd³FQFdU÷Yð¨¹FF ³FDY »FPX°FeÔ°F ÎÀF²Fc¨FF WXF ¨Fü±FF ´FSXF·FU NXSX»FF.

Aad°F¸F RZYSXe°F

d¸F¹FF¸Fe : ·FFSX°FF¨FF °FFSXFadIY°F MXZd³FÀF´FMXc SXûWX³F ¶Fû´F¯¯FF AFd¯F °¹FF¨FF AFGÀMÑXZd»F¹FF¨FF ÀFF±FeQFSX ¸FG±¹Fc E¶OXZ³F ¹FFa³Fe ¸FFÀFÊZ»F ¦FiG³Fû»FÀFÊ AFd¯F WXûSXFdÀF¹Fû ÓF¶Z FF»FûÀF þûOXe»FF ÀFSXT ÀFZMX¸F²¹FZ ³F¸FU°F d¸F¹FF¸Fe Jb»¹FF MXZd³FÀF À´F²FÊZ¨¹FF ´Fb÷Y¿F QbWXZSXe¨Fe Aad°F¸F RZYSXe ¦FFNX»Fe.

d¸F¹FF¸Fe J»b Fe MXdZ ³FÀF À´F²FFÊ

AFGÀMÑXZd»F¹F³F Jb»¹FF À´F²FÊZ°Fe»F dUþZ°¹FF ¶Fû´F¯¯FF-E¶OXZ³F þûOXe³FZ CX´FFa°¹F ÀFF¸F³¹FF°F À´FZ³F¨FF ¦FiG³Fû»FÀFÊ AFd¯F AþZËdMX³FF¨FF ÓFZ¶FF»FûÀF ¹FF þûOXeUSX w-r, w-u AÀFF ÀFWXþ dUþ¹F d¸FTU»FF. Aad°F¸F ÀFF¸F³¹FF°F ¶Fû´F¯¯FF AFd¯F E¶OXZ³F þûOXeÀF¸FûSX IiYûEdVF¹FF¨FF BUF³F OXûdOX¦F AFd¯F A¸FZdSXIZY¨FF AFGdÀMX³F IiYFdþÀFZIY ¹FFa¨¹FF þûOXe¨FZ AF½WXF³F AÀF¯FFSX AFWXZ. OXûdOX¦F AFd¯F IiYFdþÀFZIY þûOXe³FZ A³¹F CX´FFa°¹F ÀFF¸F³¹FF°F þ¸FʳFe¨¹FF IZYd½WX³F IiYFUZMÐXÓF AFd¯F MXe¸F ´FbMÐXÓF þûOXe»FF w-u, w-x, rq-x AÀFZ ´FSXF·Fc°F IZY»FZ.

d¸F¹FF¸Fe À´F²FÊZ¨¹FF CX´FFa°¹F RZYSXe°Fe»F dUþ¹FF³Fa°FSX ÀFû¸FUFSXe þFWXeSX WXû¯FFº¹FF IYi ¸FUFSXe°F ¶Fû´F¯¯FF ´Fb³WXF A¦FiÀ±FF³F d¸FTUZ»F. ¶Fû´F¯¯FF»FF kEMXe´Fel ¸FFÀMXÀFÊ À´F²F°ZÊ F ru½¹FFaQF Aad°F¸F RZYSXe ¦FFNX¯¹FF°F ¹FVF AF»FZ AFWXZ.

d³F»Fa¶F³F ¸FF¦FZ ³F §FZ°F»¹FFÀF ÀFSXIYFSX»FF VFb»IY ³F QZ°FF IYF¸F!

·FFSX°Fe¹F IbYÀ°Fe ¸FWXFÀFa§FF¨FF dUVFZ¿F ÀFUÊÀFF²FFSX¯F ÀF·FZ°F d³F¯FʹF

³FUe dQ»»Fe : ·FFSX°Fe¹F IbYÀ°Fe ¸FWXFÀFa§FFUSXe»F (OX¶»¹FEc RYAF¹F) d³F»F¶a F³F ¸FF¦FZ §F¯Z ¹FF¨Fe dU³F°a Fe A¸FF³¹F IZY»¹FFÀF ¹FF´FbPXZ AF´F¯F ÀFSXIYFSX»FF IYû¯F°FWZ Xe VF»b IY ³F Q°Z FF IYF¸FF»FF ÀF÷b YUF°F IYøY, AÀFF d³F¯FʹF kOX¶»¹FcERYAF¹Fl¨¹FF dUVFZ¿F ÀFUÀÊ FF²FFSX¯F ÀF·F°Z F VFIb Yi UFSXe §F¯Z ¹FF°F AF»FF.

ÀFa¹Fb¢°F þF¦Fd°FIY IbYÀ°Fe ÀFa§FMX³FZ³FZ (¹FbOX¶»¹FcOX¶»¹Fc) ÀFUÊ´Fi±F¸F kOX¶»FcERYAF¹FlUSXe»F d³F»Fa¶F³F ¸FF¦FZ §FZ°F»FZ. °¹FF³Fa°FSX ·FFSX°Fe¹F AFGd»Fd¸´FIY ÀFa§FMX³FZ³FZ (AF¹FAûE) WXa¦FF¸Fe ÀFd¸F°Fe ¶FSXJFÀ°F IZY»Fe. ¸FFÂF, IiYeOXF ¸FaÂFF»F¹FF³FZ AôFF´F kOX¶»¹FcERYAF¹FlUSXe»F d³F»Fa¶F³F ¸FF¦FZ §FZ°F»FZ»FZ ³FFWXe. d³FUOX¯FcIY ÓFF»¹FFUSX d³F¹F¸FFa¨FZ CX»»Fa§F³F IYøY³F d³F¯FʹF §FZ°F»¹FF³FZ °Fe³F dQUÀFFa°F¨F kOX¶»FEc RYAF¹Fl¨¹FF ³F½¹FF IYF¹FIÊ YFdSX¯FeUSX IYi eOXF ¸FÂa FF»F¹FF³FZ d³F»F¶a F³FF¨Fe IYFSXUFBÊ IYZ »Fe WXû°Fe.

þF¦Fd°FIY IbYÀ°Fe ÀFa§FMX³FZ³FZ d³F»Fa¶F³F ¸FF¦FZ

§F°Z F»¹FF³F°a FSX AFd¯F kAF¹FAûEl³FZ WX¦a FF¸Fe ÀFd¸F°Fe ¶FSXJFÀ°F IYZ »¹FF³F°a FSX kOX¶»¹FEc RYAF¹Fl³FZ ´F±i F¸F¨F dUVF¿Z F ÀFUÀÊ FF²FFSX¯F ÀF·F¨Z FZ AF¹Fûþ³F IYZ »FZ WXû°F.Z ÀF·FZÀFFNXe ÀFUÊ sv SXFª¹F ÀFa§FMX³FFa¨FZ ´Fid°Fd³F²Fe CX´FdÀ±F°F WXû°FZ. ¸FFÂF, dUSXû²Fe ¦FMXF°Fc³F ÀFSXd¨FMX¯FeÀF´FQFUSX d³FUOXc³F AF»FZ»FZ ´FiZ¸F¨FaQ »Fû¨FF¶F ÀF·FÀZ F CX´FdÀ±F°F SXFdWX»FZ ³FFWXe°F.

ÀFSXIYFSX»FF d³F»F¶a F³F ¸FF¦FZ §F¯Z ¹FFdU¿F¹Fe dU³F°a Fe IYSX¯¹FF¨FF AFd¯F °Fe ¸FF³¹F ³F IYZ »¹FFÀF ÀFSXIYFSX»FF IYû¯F°FZWXe VFb»IY ³F QZ¯¹FF¨FF NXSXFU EIY¸F°FF³FZ ¸FaþcSX IYSX¯¹FF°F AF»FF. ¹FF ÀFaQ·FFÊ°F ÀFSXIYFSX¨Fe ·Fcd¸FIYF À´Fá WXûDY VFIY»Fe ³FÀF»Fe, °FSXe kOX¶»¹FcERYAF¹Fl AF´F»¹FF ·Fcd¸FIZYUSX NXF¸F SXFdWX»¹FFÀF °¹FFa³FF ·FdU¿¹FF°F ÀFUÊ IYF¹FÊIiY¸F ÀU°F:¨¹FF J¨FF³Ê FZ IYSXFUZ »FF¦F°Fe»F. IYb À°Fed¦FSXF¨a FZ ´FidVFÃF¯F, À´F²FFÊ, ´FSXQZVF QüSXZ ¹FFÀFFNXe ÀFSXIYFSXIYOXc³F d³F²Fe CX´F»F¶²F WXû°F AÀF°Fû. °Fû kOX¶»¹FEc RYAF¹Fl»FF d¸FT¯FFSX ³FFWXe.

¸FWXFSXF¿MÑXF¨¹FF ÀFa§FFa¨Fe dUþ¹Fe §FûOXQüOX

´F¯b FZ : ¸FWXFSXF¿MXÑF¨¹FF ´F÷b Y¿F AFd¯F ¸FdWX»FF ÀF§a FF³a Fe dQ»»Fe ¹F±Z FZ ÀFøb Y AÀF»F»Z ¹FF vw½¹FF ´F÷b Y¿F-¸FdWX»FF SXF¿MÑXe¹F AÎþ¢¹F´FQ Jû-Jû À´F²FÊZ°F dUþ¹Fe §FûOXQüOX IYF¹F¸F SXFJ»Fe. ´FdWX»¹FF ÀFF¸F³¹FF°F ´FPb XZ ¨FF»F d¸FTF»F»Z ¹FF ´F÷b Y¿F ÀF§a FF³FZ QÀb Fº¹FF ÀFF¸F³¹FF°F ¸Fd¯F´FSc X¨FF ´FSXF·FU IYZ »FF, °FSX ¸FdWX»FF ÀF§a FF³FZ ¸F²¹F ·FFSX°FF»FF ³F¸FU»F.Z

´FWXFOX¦Fþa ¹F±Z Fe»F SX»Z UZ IYF»G F³Fe¨¹FF IYSX¸FFTe ÎÀF¦F ¸F`QF³FFUSX ÀFbøY AÀF»FZ»¹FF ¹FF À´F²FÊZ°Fe»F ÀFF¸F³¹FF°F ¸FWXFSXF¿MÑXF³FZ ¸Fd¯F´FcSXUSX rv-z AÀFF EIY OXFU AFd¯F ÀFWXF ¦F¯b FF³a Fe dUþ¹F d¸FTU»FF.

¸FdWX»FFa¨¹FF A-¦FMXF°Fe»F QbÀFº¹FF ÀFF¸F³¹FF°F ¸FWXFSXF¿MXÑF³FZ ¸F²¹F ·FFSX°FF¨¹FF ÀF§a FFUSX sq-w AVFe EIY OXFU AFd¯F ru ¦F¯b FF³a Fe ¸FF°F IYZ »Fe.

UQZ ³FFVFF¸FIY Aü¿F²FZ §FDZ Y³F dSX¹FF³F ´FSXF¦F¨Fe d³F¯FF¹Ê FIY JTZ e!

´FeMXeAF¹F, þ¹F´FcSX

Bda OX¹F³F ´Fei d¸F¹FSX »Fe¦F (AF¹F´FeE»F) dIiYIZYMX¸F²¹FZ dQ»»Fe IGYd´FMX»ÀF ÀFa§FFdU÷Yð¨¹FF ÀFF¸F³¹FF°F SXFþÀ±FF³F SXFG¹F»ÀFÀFFNXe d³F¯FFʹFIY JZTe IYSX¯FFSXF dSX¹FF³F ´FSXF¦F ¦FZ»FZ °Fe³F dQUÀF AFþFSXe WXû°FF. ¸Fe Aa±F÷Y¯FF»FF dJTc³F WXû°Fû

AFd¯F UZQ³FFVFF¸FIY Aü¿F²FZ §FZDY³F ¹FF ÀFF¸F³¹FF°F JZT»Fû, AÀFZ dSX¹FF³F³FZ ¦Fb÷YUFSXe ÓFF»FZ»¹FF ÀFF¸F³¹FF³Fa°FSX ÀFFad¦F°F»FZ.

QZVFFa°F¦FÊ°F dIiYIZYMX¸F²Fe»F ÀFUFË°F ´Fid°F·FFUF³F JZTFOXca´F`IYe EIY AVFe dSX¹FF³F¨Fe AûTJ AFWXZ. QZVFFa°F¦FÊ°F À´F²FF˸F²¹FZ AFÀFF¸FÀFFNXe ¨F¸FIYQFSX IYF¸Fd¦FSXe IYSX¯FFº¹FF dSX¹FF³F»FF ¦FZ»¹FF IYFWXe U¿FFË°F kAF¹F´FeE»Fl¸F²¹FZ ¸FFÂF RYFSXÀFZ ¹FVF d¸FTF»FZ ³F½WX°FZ. AÀFZ AÀF»FZ °FSXe SXFþÀ±FF³F SXFG¹F»ÀF³FZ °¹FF¨¹FFUSXe»F dUVUFÀF IYF¹F¸F SXFJ»FF AFd¯F ¹FaQF¨¹FF WXa¦FF¸FF°F °¹FF»FF ¨Fü±¹FF IiY¸FFaIYFUSX JZT¯¹FF¨Fe ÀFa²Fe dQ»Fe. ¹FF ÀF²a Fe¨FZ ÀFû³FZ IYSX°FF³FF °¹FF³FZ ´FdWX»¹FF ÀFF¸F³¹FF°F »FJ³FDY ÀFb´FSX þF¹FaMÐXÀFdU÷Yð sz ¨FZÔOXca°F ut ²FFUFa¨Fe JZTe IZY»Fe. °¹FF³Fa°FSX IYF¸Fd¦FSXe°F AF¯FJe ÀFb²FFSX¯FF IYSX°FF³FF °¹FF³FZ ¦Fb÷YUFSXe ÓFF»FZ»¹FF dQ»»FedU÷Yð¨¹FF ÀFF¸F³¹FF°F uv ¨FOÔZ X°ac F ³FF¶FFQ yu ²FFUF RYMXIYFU»¹FF. MÐXUZ³MXe-sq IYFSXIYeQeÊ°Fe»F WXe °¹FF¨Fe ÀFUûÊØF¸F JZTe NXSX»Fe AFWXZ. °¹FF¨¹FF ¹FF JZTe¨¹FF þûSXFUSX SXFþÀ±FF³F³FZ dQ»»FeUSX rs ²FFUFa³Fe dUþ¹F d¸FTU»FF.

kk¸Fe ¦FZ»FZ °Fe³F dQUÀF Aa±F÷Y¯FF»FF dJTc³F WXû°Fû AFd¯F UZQ³FFVFF¸FIY Aü¿F²FZ §FZDY³F ÀFF¸F³¹FF°F JZT»Fû. ¸F»FF IYFWXeWXe IYøY³F ÀFF¸F³¹FF°F JZTF¹F¨FZ WXû°FZ. °¹FF¸FbTZ ¸Fe Jc´F JcVF AFWXZ. ¸FFÓ¹FFÀFFNXe WXe JZTe JFÀF AFWXZ,ll AÀFZ dQ»»FedU÷Yð ÀFF¸F³FFUeSXF¨FF ´FbSXÀIYFSX ÀUeIYFSX°FF³FF dSX¹FF³F ¸WX¯FF»FF. ¹FF ÀFF¸F³¹FF°F ´Fi±F¸F RY»FaQFþe IYSX¯FFº¹FF SXFþÀ±FF³F¨Fe t ¶FFQ tw AVFe dÀ±F°Fe WXû°Fe. ¸FFÂF, dSX¹FF³F³FZ A´Fid°F¸F JZTe IYSX°FF³FF

ÀFG¸FÀF³FIYOXc³F À°Fb°Fe

dQ»»FedU÷Yð SXFþÀ±FF³F¨FF ÀFa§F AOX¨F¯Fe°F AÀF°FF³FF dSX¹FF³F³FZ IZY»FZ»¹FF JZTe³FZ IY¯FʲFFSX ÀFaþc ÀFG¸FÀF³F ´Fi·FFdU°F ÓFF»FF. °¹FF³FZ dSX¹FF³F¨Fe À°Fb°Fe IZY»Fe. kk¦FZ»¹FF IYFWXe U¿FFË°F dSX¹FF³F ´FSXF¦F WXZ ³FFU Jc´F ¨F¨FÊZ°F AFWXZ. ¸Fe dþ±FZWXe þF°Fû, d°F±FZ ¸F»FF °¹FF¨¹FF¶FF¶F°F dU¨FFSX»FZ þF°FZ. °Fû ·FFSX°Fe¹F dIiYIZYMXÀFFNXe IYFWXe °FSXe JFÀF ¹Fû¦FQF³F QZDY VFIY°Fû AVFe ¸FFÓFe ²FFSX¯FF AFWXZ,ll

AÀFZ ÀFG¸FÀF³F ¸WX¯FF»FF.

SXFþÀ±FF³F»FF sq ¿FMXIYFa°F v ¶FFQ ryv ²FFUFa´F¹FË°F ´FûWXû¨FU»FZ. °¹FF³FZ AF³FdSXJ ³FFGdIÊYE³FZ MXFIY»FZ»¹FF sq½¹FF ¿FMXIYF°F sv ²FFUF IYFPX»¹FF.

kk¸FFÓFe AFBÊ WXF ÀFF¸F³FF ¶F§FF¹F»FF AF»Fe WXû°Fe. ¦F»Z ¹FF °Fe³F-¨FFSX U¿FF°Ë F ¸Fe §FZ°F»FZ»Fe ¸FZWX³F°F d°F³FZ ´FFdWX»Fe AFWXZ. ¸Fe B°FSXFa¨¹FF ¸F°FFa¨FF RYFSX dU¨FFSX IYSX°F ³FFWXe. ¸FFÓ¹FF°F AÀF»FZ»Fe ÃF¸F°FF ¸F»FF NXFDYIY AFWXZ. ¸Fe dIY°Fe ²FFUF IYSX°Fû, ¹FVF d¸FTU°Fû IYe A´F¹FVFe NXSX°Fû ¹FF³FZ ¸Fe ÀU°F:USXe»F dUVUFÀF IY¸Fe WXûDY QZ°F ³FFWXe. ¹FaQF¨¹FF QZVFFa°F¦FÊ°F WXa¦FF¸FF°F ¸Fe ¨FFa¦F»Fe IYF¸Fd¦FSXe IZY»Fe. °¹FF¸FbTZ kAF¹F´FeE»Fl WXa¦FF¸FF´FcUeÊ ¸FFÓFF AF°¸FdUVUFÀF Qb¯FFU»FF WXû°FF,ll AÀFZWXe dSX¹FF³F³FZ ³F¸FcQ IZY»FZ.

dSX¹FF³F³FZ ¹FaQF ÀF¹¹FQ ¸FbV°FFIY A»Fe MÐXUZ³MXe-sq À´F²FÊZ°F AFÀFF¸F¨FZ IY¯FʲFFSX´FQ ·Fc¿FU°FF³FF CX°IÈYá IYF¸Fd¦FSXe IZY»Fe. °¹FF³FZ rq OXFUFa°F ÀFUFÊd²FIY vrq IZY»¹FF. ¹FF°F ÀFF°F A²FÊVF°FIYFa¨FF ÀF¸FFUZVF WXû°FF. °FÀFZ¨F °¹FF³FZ rr ¦FOXeWXe ¶FFQ IZY»FZ WXû°FZ. °¹FF¨¹FF ¹FF IYF¸Fd¦FSXe¸FbTZ AFÀFF¸F³FZ CX´FFa°¹F RZYSXe´F¹FË°F ¸Fþ»F ¸FFSX»Fe WXû°Fe.

क& /ीय िव+ालय संगठन (मु.) नई िद-ी Ï¢¢H±¢çÅÜ ¢ ãï¼é Ðí±ïࢠ"ê™Ý¢ 2024-25 1 Ï¢¢H±¢çÅÜ ¢-1 (™²çݼ 50 Ü ï‹Îíè² ç±l¢H²¢ïæ }¢ïæ) ¥¢ñÚ 3(™²çݼ 445 Ü ï‹Îíè² ç±l¢H²¢ïæ }¢ïæ) Ðí±ïࢠ¥¢òÈ H¢§Ý }¢¢ïÇ Ü ï }¢¢Š²}¢ "ï çÜ » …¢»æx¢ï I Ðæ…èÜ ÚG‡¢ 01.04.2024 ("¢ï}¢±¢Ú) Ü ¢ï "éÏ¢ã 10.00 Ï¢…ï "ï à¢éL ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ 15.04.2024 ("¢ï}¢±¢Ú) Ü ¢ï ࢢ}¢ 05.00 Ï¢…ï Ï¢æÎ ã¢ï …¢»x¢¢ I Ï¢¢H±¢çÅÜ ¢-2-3(™²çݼ 50 Ü ïç± }¢ïæ) }¢ïæ Ý» Ðí±ïà¢ Ü ï çH» Ðæ…èÜ Ú‡¢ Ü ï±H ¼|¢è S±èÜ ¢Ú çÜ ²¢ …¢»x¢¢ …Ï¢ "æÏ¢æç{¼ Ü ïç± }¢ïæ çÚçQ }¢¢ñ…êÎ ã¢ï I

2 Ï¢¢H±¢çÅÜ ¢-1 }¢ïæ Ðí±ïà¢ Ü ï çH» ‹²êݼ}¢ ¥¢²é 3 ±¯ü ã¢ïx¢è I "|¢è Ï¢¢H±¢çÅÜ ¢ Ü ÿ¢¢¥¢ïæ Ü ï çH» ¥¢²é Ü è x¢‡¢Ý¢ 31.03.2024 Ü ï ¥Ýé"¢Ú ã¢ïx¢è( 1 ¥ÐíñH Ü ¢ï …‹}¢ HïÝï±¢H¢ Ï¢Ó™¢ |¢è ¥Ýé}¢¢‹² ã¢ïx¢¢) Ü ÿ¢¢ "æÏ¢ç‹{¼ ±¯ü,ç…"}¢ïæ Ðí±ïࢠ}¢¢æx¢¢ x¢²¢ ãñ, Üè 31 }¢¢™ü Ü ¢ï ‹²êݼ}¢-¥ç{Ü ¼}¢ ¥¢²é. Ï¢¢H±¢çÅÜ ¢-1 3 ±¯ü HïçÜ Ý 4 ±¯ü "ï Ü }¢ ¥¢²é. Ï¢¢H±¢çÅÜ ¢-2

4 ±¯ü HïçÜ Ý 5 ±¯ü "ï Ü }¢ ¥¢²é. Ï¢¢H±¢çÅÜ ¢-3

5 ±¯ü HïçÜ Ý 6 ±¯ü "ï Ü }¢ ¥¢²é. çŌЇ¢è:Ðí¢™¢²ü m¢Ú¢ ç±à¢ï¯ ¥¢±à²Ü ¼¢ ±¢Hï Ï¢Ó™¢ïæ (CwSN) Ü ï }¢¢}¢Hïæ }¢ïæ ¥ç{Ü ¼}¢ ¥¢²é "è}¢¢ }¢ïæ Î¢ï ±¯ü Ü è ÀêÅ Îè …¢ "Ü ¼è ãñ I 3 Ü ï.ç±."æ. Ðí±ïà¢-çÎࢢçÝÎïüࢠ2024-25 }¢ïæ ©çÌ綼 Ðí¢ƒç}¢Ü ¼¢ Ÿ¢ï‡¢è ¥¢ñÚ ¥¢Úÿ¢‡¢ }¢¢ÝÎæÇ¢ïæ Ü ï ¥Ýé"¢Ú Ðí±ïࢠçβ¢ …¢»x¢¢ I

4 ²çÎ ¥¢±ïÎÝ Ð~¢ }¢ïæ Ü ¢ï§ü x¢H¼/|¢í¢}¢Ü …¢ÝÜ ¢Úè Îè x¢§ü ãñ ¼¢ï Ü ï.ç±. }¢ïæ Ðí±ïࢠÐíçR ²¢ Ü ï ΢ñÚ¢Ý Ðí±ïࢠçÝÚS¼ Ü Ú çβ¢ …¢»x¢¢ I

5 Ðí¢™¢²ü/Ðí±ïࢠÐí|¢¢Úè m¢Ú¢ ç±l¢H² }¢ïæ Ï¢éH¢» …¢Ýï ÐÚ, çÝ{¢üçÚ¼ "}¢² ¥æ¼Ú¢H }¢ïæ ãè "æÐÜ ü Ü Úïæ I

IYû»FIYF°FF¨FF ¶F¦a FT÷c YUSX dUþ¹F IYd³F¿NX SXF¿MÑXe¹F IbYÀ°Fe°F

¶Fa¦FTc÷Y : AF§FFOXe¨¹FF RYTe°Fe»F RY»FaQFþFa¨¹FF AFIiY¸FIY JZTeÔ¨¹FF þûSXFUSX IYû»FIYF°FF ³FFBMX SXF¹FOXÀFʳFZ VFbIiYUFSXe kAF¹F´FeE»Fl¨¹FF ÀFF¸F³¹FF°F SXFG¹F»F ¨FG»FZÔþÀFÊ ¶Fa¦FTc÷YUSX ÀFF°F ¦FOXe SXFJc³F dUþ¹F d¸FTU»FF. ¹FaQF¨¹FF WX¦a FF¸FF°F ´F±i F¸F¨F EIYF ´FFWX¯b ¹FF ÀF§a FF»FF ÀFF¸F³FF ÎþIY¯¹FF°F ¹FVF AF»FZ. ¹FF´FUc e¨Ê FZ ÀFUÊ ÀFF¸F³FZ §FSX¨¹FF ¸FQ` F³FFUSX JTZ ¯FFº¹FF ÀF§a FF³a Fe ÎþIY»FZ WXû°F.Z

¹FF ÀFF¸F³¹FF°F dUSXFMX IYûWX»Fe¨¹FF (vz ¨FZÔOXca°F ³FF¶FFQ yt) VFF³FQFSXJZTe¨¹FF þûSXFUSX ¶Fa¦FTc÷Y³FZ sq ¿FMXIYF°a F w ¶FFQ rys AVFe ²FFUÀF£a ¹FF IZY»Fe WXû°Fe. ¸F¦F IYû»FIYF°FF³FZ rw.v ¿FMXIYFa°F t ¶FFQ ryw ²FFUF IYSX°F ÀF»F¦F QÀb FSXF dUþ¹F ÀFFIYFSX»FF. ÀF³b Fe»F ³FSXZ³F (ss ¨FZÔOXca°F ux) AFd¯F dRY»F ÀFFG»MX (sq ¨FZÔOXca°F tq) ¹FFa³Fe yw ²FFUFa¨Fe ÀF»FF¸Fe dQ»Fe. WXZ Qû§FZ ¶FFQ ÓFF»¹FF³Fa°FSX UZÔIYMXZVF A¹¹FSX (tq ¨FZÔOXca°F vq) AFd¯F IY¯FʲFFSX ßFZ¹FÀF A¹¹FSX (su ¨FOÔZ X°ac F ³FF¶FFQ tz) ¹FF³a Fe

¸FWXFSXF¿MÑXF»FF rv ´FQIZY

´F¯b FZ : ·FFSX°Fe¹F IYb À°Fe¦FeSX ¸FWXFÀF§a FF¨¹FF U°Fe³FZ ³FFGEOXF ¹FZ±FZ §FZ¯¹FF°F AF»FZ»¹FF rv AFd¯F sq U¿FFËJF»Fe»F U¹Fû¦FMXF°Fe»F SXF¿MÑXe¹F IbYÀ°Fe À´F²FÊZ°F ¸FWXFSXF¿MÑXF³FZ °Fe³F ÀFbU¯FÊ´FQIYFaÀFWX EIcY¯F rv ´FQIYFa¨Fe IY¸FFBÊ IZY»Fe. ¸FWXFSXF¿MÑXF³FZ rv U¿FFËJF»Fe»F RiYe-ÀMXFBÊ»F dU·FF¦FF°F AFNX ´FQIZY d¸FTU»Fe. ¹FF¸F²¹FZ dVFUFþe dVFSXûTZ (ty dIY»Fû) AFd¯F ´F±i F¸FVZ F ´FFMXe»F (uu dIY»Fû) ¹FFa³Fe ÀFbU¯FÊ´FQIZY

IYû»FIYF°FF¨FF dUþ¹F ÀFdb ³FdV¨F°F IYZ »FF. AF´F»¹FF ³FFUZ IYZ »Fe.

MXFMXF ¸FûMXÀFÊ d»Fd¸FMZXOX

ÀFeAF¹FE³F : E»FsyzsqE¸FE¨Frzuv´FeE»FÀFeqquvsq

³FûÔQ¯FeIÈY°F IYF¹FFÊ»F¹F : ¶FFG¸¶FZ W FD ÀF, su, W û¸Fe ¸FûQe dÀMÑ M , ¸Fba¶F BÊ uqq qqr.

MZXd»F : +zr ss wwwv ysys; BʸFZ»F :inv_rel@tatamotors.com ½FZ¶FÀFFBM : www.tatamotors.com

¸FF³F³Fe¹F SXFáÑXe¹F IaY´F³Fe IYF¹FQF ³¹FF¹FFd²FIYS¯FX, ¸Fba¶FBÊ ¶FZÔ¨F ¹FFa¨¹FFÀF¸FûSX

IaY´F³Fe ¹FûªF³FF AªFÊ IiY. ÀFeE(ÀFeEE)z/E¸F¶Fe/sqsu

IaY´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt ¨¹FF IY»F¸F stq-sts AFd¯F °¹FFJF»Fe °F¹FFSX IZY»FZ»FZ d³F¹F¸F ¹FFÀFWX ½FF¨F»FZ»¹FF °¹FF Aa°F¦FÊ°F MXFMXF ¸FûMXÀFÊ d»Fd¸FMZXOX AFd¯F d°F¨FZ ·FF¦F²FFSXIY ½F ²F³FIYûÔ¨¹FF ¹FûªF³FF AªFFʨ¹FF ´FiIYSX¯FF°F.

M FM F ¸FûM ÀFÊ d»Fd¸FMZ O (ÀFeAF¹FE³F : E»FsyzsqE¸FE¨Frzuv´FeE»FÀFeqquvsq ) Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, rzrt ¨¹FF °FS °FbQeAa°F¦FÊ°F d½Fd²FÀFaÀ±FFd´F°F ÀFF½FʪFd³FI ) ÀFc¨Fe¶Fð Ia ´F³Fe AFd¯F AÀF»FZ»FZ d°F¨FZ I F¹FFÊ»F¹F - ¶FFG¸¶FZ W FD ÀF, su, ) W û¸Fe ¸FûQe dÀMÑ M , ¸Fba¶F BÊ uqq qqr ) ...AªFÊQFSX IaY´F³Fe

MXFMXF ¸FûMXÀFÊ d»Fd¸FMZXOX¨¹FF "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFSXIY ½F ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFSXIYFa¨Fe

ÀF·FF ¶Fû»FFd½F¯FFº¹FF ÀFc¨F³FZ¨Fe ªFFdWXSXF°F

¹FFõFS F ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, Ia ´F³Fe ¹FûªF³FF ÀFeE (ÀFeEE) ³Fa. z/E¸F¶Fe/sqsu ¸F²¹FZ, dQ³FFadI °F ss ¸FF¨FÊ sqsu ½F dQ³FFadIa °F sy ¸FF¨FÊ sqsu ("AFQZ¾F") AFQZ¾FFaõFS F ¸FF³F³Fe¹F S FáÑ e¹F I F¹FQF ³¹FF¹FFd²FI S ¯F, ¸Fba¶FBÊ ¶FZÔ¨F ("E³FÀFeE»FM e") B°FS ¦Fûá eÔÀF¸F½FZ°F, d³FQZd¾F°F IZ »FZ AFWZ I e, MXFMXF ¸FûMXÀFÊ d»Fd¸FMZXO ¨¹FF ("AªFÊQFSX IaY´F³Fe") Qû³W e, ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I ½F "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I Fa¨¹FF À½F°FaÂF ÀF·FF ("E³FÀFeE»FMXe³FZ ¶Fû»FFd½F»FZ»¹FF ÀF·FF") Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt ("IYF¹FQF") ¨¹FF I »F¸F stq °FZ sts AFd¯F °¹FFI dS °FF A³¹F »FF¦Fc °FS °FbQe AFd¯F °¹FFJF»Fe»F d³F¹F¸F (½FZT û½FZT e °¹FFI dS °FF »FF¦Fc IZ »FZ»FZ I û¯F°FZW e ÀFFad½Fd²FI RZ S ¶FQ»F dIa ½FF ´Fb³FI FʹFQZ ÀF¸FFd½Fá ) d³F¦F¸F I F¸FI FªF ¸FaÂFF»F¹FFõFS F ("E¸FÀFeE ÀF¢¹FbÊ»FÀFÊ")AFd¯F ÀFZ¶Fe ¸FFÀM S ÀF¢¹FbÊ»FS ³Fa. ÀFZ¶Fe / E¨FAû / ÀFeER O e / ´FeAûO e-s / ´Fe / ÀFe´FeAFS / sqst / zt dQ³FFadI °F sq ªFc³F sqst ("ÀFZ¶Fe ÀIYe¸F ÀF¢¹FbÊ»FSX") AFd¯F ÀFZ¶Fe ÀF¢¹FbÊ»FS ³Fa. ÀFZ¶Fe / E¨FAû / O eO eE¨FEÀF / ´FeAûO er / ´Fe / ÀFeAF¹FAFS / sqst dQ³FFadI °F sz ªFb»F` sqss ("ÀFZ¶Fe ÀIYe¸F ÀF¢¹FbÊ»FSX - OZX¶MX") "ÀFZ¶Fe ÀIYe¸F ÀF¢¹FbÊ»FÀFÊ" ¸W ¯Fc³F EI dÂF°F ÀFaQd·FÊ°F) ¹FFÀFW ½FF¨F»FZ»¹FF dÀF¢¹FbdS M eªF AG¯O E¢ÀF¨FZÔªF ¶FûOÊ AFGR BadO ¹FF (d»FdÀMa ¦F AFGd¶»F¦FZ¾F³ÀF AG¯O dO À¢»FûªFS dS ¢½FF¹FS ¸FZÔMÐ ÀF) Sm ¦¹Fb»FZ¾F³ÀF sqrv ("ÀFZ¶Fe d»FdÀMa¦F Sm ¦¹Fb»FZ¾F³ÀF"), AFd¯F ÀFZ¶FeõFS F d³F¦FÊd¸F°F IZ »FZ»FZ I û¯F°FZW e A³¹F »FF¦Fc ÀF¢¹FbÊ»FÀFÊ AFd¯F Bd³ÀM MëcM AFGR Ia ´F³Fe ÀFZIiZ M dS ªF AFGR BadO ¹FF ("EÀFEÀF-s"), ´Fi°¹FZI e ½FZT û½FZT e ÀFb²FFdS °F IZ »¹FF³FbÀFFS , ¹FF A³FbÀFFS Ia ´F³Fe AFd¯F d°F¨FZ ·FF¦F²FFS I ½F ²F³FI û¨¹FF ½¹F½FÀ±FF´F³F ¹FûªF³FF, RZ S ¶FQ»F dIa ½FF RZ S ¶FQ»FFd¾F½FF¹F ("¹FûªF³FF"), ªFÀFZ C d¨F°F ½FFMZ »F °FÀFZ, d½F¨FFS F°F §FZ¯¹FF¨¹FF WZ °Fc´Fie°¹F±FÊ ¸Fa¦FTX½FFSX, tq Ed´Fi»F sqsu S ûªFe ¶Fû»FFd½F¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ / §FZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ . ¹FFAd²FI , E³FÀFeM e³FZ d°F¨¹FF AFQZ¾FFaõFS F AªFÊQFS Ia ´F³Fe¨FZ ÀFbS dÃF°F ²F³FI û ½F AÀFbS dÃF°F ²F³FI ûÔ¨¹FF À½F°FaÂF ÀF·FFa¨FZ d³FQZʾF dQ»FZ AFWZ °F.

AFQZ¾F AFd¯F °¹FF°F d³FQZd¾F°F IZ »¹FF³FbÀFFS , ´FbP e»F ÀFc¨F³FF ¹FFõFS F QZ¯¹FF°F AF»Fe AFWZ I e, AªFÊQFS Ia ´F³Fe¨FZ Qû³W e A³FbIi ¸FZ ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I Fa¨¹FF À½F°FaÂF ÀF·FF, Ia ´F³¹FF (°FO ªFûO , ½¹F½FÀ±FF´F³F ½F EI ÂFeI S ¯F) d³F¹F¸F, sqrw ("d³F¹F¸F") AFd¯F A³¹F »FF¦Fc °FS °FbQe, ÀFF²FFS ¯F ÀF·FZ¨¹FF AF¹FûªF³FFI dS °FF "E¸FÀFeE ÀF¢¹FbÊ»FÀFÊ", ÀFZ¶Fe (d»FdÀMa ¦F AFGd¶»F¦FZ¾F³ÀF AG¯O dO À¢»FûªFS dS ¢½FF¹FS ¸FZÔMÐ ÀF) Sm ¦¹Fb»FZ¾F³ÀF sqrv ("ÀFZ¶Fe d»FdÀMa¦F Sm ¦¹Fb»FZ¾F³ÀF"), JF»Fe»F °FFd»FIZ °F Q¾FÊd½F»FZ»¹FF A³FbÀFc¨Fe³FbÀFFS , ¹FF ÀFa¶Fad²F°F »FF¦Fc ÀFZ¶Fe ÀF¢¹FbÊ»FÀFÊ ½F EÀFEÀF-s ¹FFÀFW ½FF¨F»FZ»¹FF, A³¹F »FF¦Fc °FS °FbQe ¹FFÀFW ½FF¨F»FZ»¹FF I F¹FôFF¨¹FF °FS °FbQeÔ¨¹FF A³Fb´FF»F³FF±FÊ ½W eO eAû I FG³R S d³ÀFa¦F dIa ½FF A³¹F AFGdO Aû d½W ª¹FbA»ÀF ("½WXeÀFe / AûE½WXeE¸F") ¸FFRÊ °F §FZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ .

ÀF·FFa¨FF ½F¦FÊ ÀF·FFa¨Fe °FFSXeJ / dQ½FÀF ½FZTX (·FF´Fi½FZ) dSX¸FûMX BÊ-½FûdMaX¦F ÀFbøY WXû¯FFSXe ½F ¶FaQ WXû¯FFSXe ½FZTX ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F²FFS I ("El ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F AÀF»FZ»FZ ·FF¦F²FFS I ) ("lEl ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFSXIY") ¸Fa¦FT ½FFS , tq Ed´Fi»F, sqsu ÀF. rr:qq ½FF. ÀFbø W û¯FFS e ½FZT : ¾FbIiY½FFSX, sw Ed´Fi»F, sqsu SXûªFe ÀF. qz:qq ½FF (·FF´Fi½FZ) ¶FaQ W û¯FFS e ½FZT : ÀFû¸F½FFSX, sz Ed´Fi»F, sqsu SXûªFe ÀFF¹Fa. qv:qq ½FF (·FF´Fi½FZ) ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F²FFS I (ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F AÀF»FZ»FZ ·FF¦F²FFS I ) ("ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFSXIY") ¸Fa¦FT ½FFS , tq Ed´Fi»F, sqsu Qb. qs:q ½FF. ÀFbø W û¯FFS e ½FZT : ¾FbIiY½FFSX, sw Ed´Fi»F, sqsu SXûªFe ÀF. qz:qq ½FF (·FF´Fi½FZ) ¶FaQ W û¯FFS e ½FZT : ÀFû¸F½FFSX, sz Ed´Fi»F, sqsu SXûªFe ÀFF¹Fa. qv:qq ½FF (·FF´Fi½FZ) ¾FbIiY½FFSX, sw Ed´Fi»F, sqsu SXûªFe

ÀFû¸F½FFSX, sz Ed´Fi»F, sqsu SXûªFe

¾FbIiY½FFSX, sw Ed´Fi»F, sqsu SXûªFe

ÀFû¸F½FFSX, sz Ed´Fi»F, sqsu SXûªFe

dS ¸FûM BÊ-½FûdMa ¦FõFS F ¸F°FQF³F I S ¯¹FFI dS °FF ÀFbd½F²FF ÀFa¶Fad²F°F ÀF·FFaI dS °FF, ½FS ³F¸FcQ IZ »¹FF³FbÀFF, ½FZT ÀFa´F»¹FF³Fa°FS d³F:ÀF¸F±FÊ I S ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ , ªFZ±FZ ÀFbd½F²FZ¨Fe C ´F»F¶²F°FF ³FG¾F³F»F dÀF¢¹FbdS M eªF dO ´FFGdÓFM S e d»Fd¸FMZ O õFS F ("E³FEÀFOXeE»F") I ø ³F dQ»FZ»Fe AFWZ .

AªFÊQFS Ia ´F³Fe³FZ ÀFa¶Fad²F°F ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I AFd¯F "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I FaI dS °FF, ª¹FFa¨FZ BÊ-¸FZ»F ´FØFZ ¦Fb÷Y½FFSX, sr ¸FF¨FÊ sqsu S ûªFe ´Fi¸FF¯FZ Ia ´F³Fe/ S dªFÀMÑ FS AG¯O MÑ F³ÀFR S E¨F³M / dO ´FFGdÓFM S e ´FFdMÊ dÀF´FaMÐ ÀF (O e´Fe) / dO ´FFGdÓFM S eªFI OZ ³FûÔQ¯FeIÈ °F AFWZ °F, I F¹FQF ½F d³F¹F¸FFa¨¹FF ("ÀFc¨F³FF") A³¹F »FF¦Fc °FS °FbQe AFd¯F I »F¸F rqs ¹FFÀFW ½FF¨F»FZ»¹FF I »F¸F stq ½F sts Aa°F¦FÊ°F ¹FûªF³FF AFd¯F À´Fdá I S ¯FF°¸FI d½F½FS ¯FFÀFW C ¢°F ÀF·FFa¨¹FF ÀFc¨F³FF ´FFN d½F¯¹FF¨FZ I F¸F ´Fc¯FÊ I S ¯¹FF°F AF»FZ AFWZ .

´Fc½FûÊ¢°F I F¦FQ´FÂFZ Ia ´F³Fe¨¹FF ³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊ»F¹FF°F, ÀF·FF ¶Fû»FFd½F¯¹FFI dS °FF A³¹F ÀFbd½F²FF AFd¯F BÊ-½FûdMa ¦F¨Fe °FS °FcQ I ø ³F QZ¯¹FFI dS °FF AªFÊQFS Ia ´F³FeõFS F d³F¹Fb¢°F IZ »FZ»¹FF (E)www.tatamotors.com ¹FF½FS AªFÊQFS Ia ´F³Fe; (¶Fe) www.bseindia.com ½F www.nseindia.com A³FbIi ¸FZ ¶FeEÀFBÊ d»Fd¸FMZ O ½F ³FG¾F³F»F ÀM FGI E¢ÀF¨FZÔªF AFGR BadO ¹FF d»Fd¸FMZ O ; (ÀFe)www.sebi.gov.in ¹FF ÀFZ¶Fe¨¹FF, AFd¯F (O e)www.evoting.nsdl.com ¹FF "E³FEÀFO eE»F"¨¹FF ½FZ¶FÀFFBMÐ ÀF½FS C ´F»F¶²F I ø ³F QZ¯¹FF°F AF»Fe AFWZ °F.

d½F½FS ¯F AFd¯F A³¹F ÀFû¶F°F¨¹FF I F¦FQ´FÂFFaÀFW ÀFc¨F³FZ¨Fe ´Fi°F Ia ´F³Fe¨¹FF ³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊ»F¹FF°Fc³F ÀF·FZ¨¹FF °FFS JZ dQ½F¾Fe¨¹FF r (EI ) dQ½FÀF AF²Fe´F¹FË°F I û¯F°¹FFW e dQ½F¾Fe (¾Fd³F½FFS , S d½F½FFS ½F ÀFF½FʪFd³FI ÀFb˜ëF ½F¦FT °FF) ¾Fd³F½FFSX, tq ¸FF¨FÊ sqsu ½F ¸Fa¦FTX½FFSX, tq Ed´Fi»F sqsu SXûªFe QSX¸¹FF³F ÀF. qz:qq (·FF´Fi½FZ) °FZ Qb. qu:qq ½FF. ´F¹FË°F d½F³FF¸Fc»¹F ´FiF´°F I S °FF ¹FZBÊ»F.

"E³FÀFeE»FM e"³FZ ´Fc½FûÊ¢°F ÀF·FFaI dS °FF A²¹FÃF ¸W ¯Fc³F, °¹FFI dS °FF I û¯F°FeW e À±Fd¦F°Fe ÀF¸FFd½Fá , ßFe. Aû¸F ´FiI F¾F ·F˜ ¹FFa¨Fe d³F¹Fb¢°Fe IZ »Fe AFWZ . ¹FFAd²FI , "E³FÀFeE»FM e"³FZ ÀFa¶Fad²F°F ´Fc½FûÊ¢°F ÀF·FFaI dS °FF, °¹FFI dS °FF I û¯F°FeW e À±Fd¦F°Fe ÀF¸FFd½Fá , ´FdS d³FS eÃFI ¸W ¯Fc³F A³FbIi ¸FZ ¸FZÀFÀFÊ ´FFS eJ AG¯O AÀFûdÀFEMÐ ÀF¨FZ ßFe. ´Fe.E³F. ´FFS eJ (ÀFQÀ¹F°½F Ii . ER ÀFeEÀF tsx ½F ÀFe´Fe ³Fa. rssy), dIa ½FF °¹FFa¨¹FF A³Fb´FdÀ±F°Fe°F, ßFe¸F°Fe dªF¦¹FFÀFF E³F. ½FZQ (ÀFQÀ¹F°½F Ii . ER ÀFeEÀF wuyy ½F ÀFe´Fe ³Fa. wqry), dIa ½FF °¹FFa¨¹FF A³Fb´FdÀ±F°Fe°F, ßFe. d¸F°FZ¾F P ¶F»Fe½FF»FF (ÀFQÀ¹F°½F Ii . ER ÀFeEÀF ytts ½F ÀFe´Fe ³Fa. zvrr) ¹FFa¨FeÀFbðF d³F¹Fb¢°Fe IZ »Fe AFWZ .

¹FûªF³FF, ªFS ¸FF³F³Fe¹F "E³FÀFeE»FM e" ¶Fû»FFd½F»FZ»¹FF ÀF·FZ°F ¸FaªFcS ÓFF»¹FFÀF, ¸FF³F³Fe¹F ³¹FF¹FFd²FI S ¯FF¨¹FF °FQ³Fa°FS ¨¹FF ¸FF³¹F°FZ¨¹FF d½F¿F¹FF²Fe³F AFd¯F ÀFQS A³¹F ¸FF³¹F°FF, A³Fb¸F°Fe AFd¯F d³F¹FF¸FI dIa ½FF A³¹F ´FiFd²FI S ¯FFa¨Fe ¸FaªFbS e, AF½F¾¹FI AÀF»¹FF³FbÀFFS AFd¯F ¹FûªF³FZ¸F²¹FZ d½F¨FFS F²Fe³F AÀF¯FFS AFWZ .

°FQ³FbÀFFS , ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I ½F "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I , AªFÊQFS Ia ´F³Fe¨FZ Qû³W e, ¹FFa³FF d½F³Fa°Fe I S ¯¹FF°F AF»Fe AFWZ I e, °¹FFa³Fe ½FS ³F¸FcQ IZ »¹FF³FbÀFFS ´FidIi ¹FF, °FFS eJ ½F ½FZTZ °F °¹FFa¨¹FF ÀFa¶Fad²F°F ÀF·FFa¸F²¹FZ C ´FdÀ±F°F S FW F½FZ. "½W eÀFe / AûE½W eE¸F" ÀFbd½F²FZ¸FFRÊ °F ÀFa¶Fad²F°F ÀF·FFa¸F²¹FZ ÀFW ·FF¦Fe W û¯FFº¹FF "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I ½F ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I (»FF¦Fc AÀF»¹FF³FbÀFFS ) ¹FFa¨Fe C ´FdÀ±F°Fe ¦F¯FÀFa£¹FZ¨¹FF WZ °Fb´Fie°¹F±FÊ ¦F¯F³¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ . "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I ½F ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I Fa¨¹FF ÀFa¶Fad²F°F ÀF¶FFaI dS °FF ¦F¯FÀFa£¹FF I F¹FôFF¨¹FF I »F¸F rqt Aa°F¦FÊ°F d½FdW °F³FbÀFFS AÀF¯FFS AFWZ AFd¯F "½W eÀFe / AûE½W eE¸F" ÀFbd½F²FZ¸FFRÊ °F ´Fc½FûÊ¢°F ÀF·FZ°F W ªFS S FW ¯FFSm ÀFQÀ¹FFa¨Fe ¦F¯F³FF ¦F¯FÀFa£¹FZ¨¹FF WZ °Fb´Fie°¹F±FÊ I S ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ . ÀF·FF ÀFbø W û¯¹FF¨¹FF ½FZT e ªFS ½FS ³F¸FcQ IZ »¹FF³FbÀFFS AF½F¾¹FI ¦F¯FÀFa£¹FF ³FÀF»¹FFÀF, ÀF·FF tq (°FeÀF) d¸Fd³FM Fa³Fe ´FbPZ P I »F¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ AFd¯F °¹FF³Fa°FS W ªFS AÀF»FZ»¹FF ½¹F¢°Fea¨Fe ¦F¯FÀFa£¹FF ¸FF³Fe½F N S »Fe ªFF¯FFS AFWZ .

ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I ½F "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I , AªFÊQFS Ia ´F³Fe¨FZ Qû³W e, ÀFa¶Fad²F°F ÀF·FFaI dS °FF C ´F»F¶²F I ø ³F dQ»FZ»¹FF BÊ-½FûdMa ¦FõFS F dIa ½FF ÀFa¶Fad²F°F ÀF·FFa¨¹FF AFÓFe dS ¸FûM BÊ-½FûdMa ¦F ÀFbd½F²FZõFS F ¸F°FQF³F I S ¯¹FFÀF ½F C ´FdÀ±F°F S FW ¯¹FFÀF W ¢I QFS AFWZ °F. ÀFa¶Fad²F°F ÀF·FFa¨FZ AF¹FûªF³F "½W eÀFe / AûE½W eE¸F"õFS F W û¯FFS AÀF»¹FF³FZ, ´FiFGd¢ÀFªF¨¹FF ³FZ¸F¯FbI eI dS °FF ÀFbd½F²FF ÀF·FFaI dS °FF C ´F»F¶²F AÀF¯FFS ³FFW e. ¶FFGO e I FG´FûÊS M ¨¹FF ¶FF¶F°Fe°F ¸F°FQF³FFÀF A³Fb¸F°Fe QZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ , ¸FFÂF AÀFZ I e, d½FdW °F ´Fi´FÂF / Ad²FIÈ °F°FF ÀF·FZ´Fc½FeÊ dI ¸FF³F uy (AÿZ ¨FFT eÀF) °FFÀFF°Finc_rel@tatamotors.com ¹FF AªFÊQFS Ia ´F³Fe¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM ½FS AFd¯Fevoting@nsdl.com I dS °FF d¨F³W FadI °F ´Fi°FeÀFW tml.scrutinizer@gamil.com ¹FF ´FdS d³FS eÃFI F¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FS R FB»F IZ »FZ»Fe AFWZ .

Qû³W e ÀFF¸FF³¹F ½F "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I , ª¹FFa¨Fe ³FF½FZ IYMX-AFGRY °FFSXeJ ¸WX¯FªFZ¨F ¸Fa¦FTX½FFSX, st Ed´Fi»F sqsu S ûªFe´Fi¸FF¯FZ Ia ´F³Fe / S dªFÀMÑ FS AG¯O MÑ F³ÀR S EªF³MÐ ÀF ("AFS M eE") õFS F NZ ½F¯¹FF°F AF»FZ»¹FF ÀFQÀ¹FFa¨¹FF ³FûÔQ½FW e°F dIa ½FF dO ´FFGdÓFM S eªFõFS F NZ ½F¯¹FF°F AF»FZ»¹FF »FF·FFd²FI FS e ¸FF»FI Fa¨¹FF ³FûÔQ½FW e°F Ad·Fd»FdJ°F AFWZ °F, ÀF·FZ¸F²¹FZ W ªFS S FW ¯¹FFÀF AFd¯F ÀFc¨F³FZ¸F²Fe»F ´FiÀ°FFd½F°F N S F½FF½FS °¹FFa¨FF ¸F°FQF³FF¨FF W ¢I ¶FªFFd½F¯¹FFÀF W ¢I QFS AÀF¯FFS AFWZ °F. ªFe ½¹F¢°Fe I M -AFGR °FFS JZ³FbÀFFS ÀFF¸FF³¹F ½F "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F²FFS I ³FFW e. d°F³FZ W e ÀFc¨F³FF ¸FFdW °Fe´Fie°¹F±FÊ ÀF¸FªFF½Fe.

I û¯F°FeW e ½¹F¢°Fe, ªFe I M -AFGR °FFS JZ³F°FaS Qû³W e AªFÊQFS Ia ´F³Fe¨FZ, ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F ½F "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F ´FiF´°F I S °FF°F AFd¯F ª¹FFa¨Fe ³FF½FZ I M -AFGR °FFS JZ³FbÀFFS Ia ´F³Fe¨¹FF ÀFQÀ¹FFa¨¹FF ³FûÔQ½FW e°F/dO ´FFGdÓFM S eªFõFS F NZ ½F¯¹FF°F AF»FZ»¹FF »FF·FFd²FI FS e ¸FF»FI Fa¨¹FF ¹FFQe°F AF»FZ»Fe AFWZ °F,www.tatamotors.com ¹FF Ia ´F³Fe¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM ½Fø ³F AFd¯F ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ dQ»FZ»¹FF ´Fi¯FF»Fe°F »FFG¦F-B³F ½F ´FFÀF½FOÊ ´FiF´°F I ø ³F ¹FF ÀFc¨F³FZ¸F²Fc³F O FD ³F»FûO I ø ¾FIZ »F.

AªFÊQFS Ia ´F³Fe³FZ ÀF·FZQS ¸¹FF³F dS ¸FûM BÊ-½FûdMa ¦F ½F BÊ-½FûdMa ¦FI dS °FF ÀFbd½F²FZ¨Fe °FS °FcQ I ø ³F QZ¯¹FFI dS °FF °FÀFZ¨F "½W eÀFe / AûE½W eE¸F" õFS F ÀF·FFa¸F²¹FZ ÀFW ·FF¦Fe W û¯¹FFÀF ÀFbd½F²FZ¨Fe °FS °FcQ I ø ³F QZ¯¹FFI dS °FF dO ´FFGdÓFM S e¨Fe ³FZ¸F¯FcI IZ »Fe AFWZ . "½W eÀFe / AûE½W eE¸F" õFS F ÀF·FZ¸F²¹FZ W ªFS S FW ¯¹FFÀF dIa ½FF ÀF·FFaQS ¸¹FF³F dS ¸FûM BÊ-½FûdMa ¦F AFd¯F BÊ-½FûdMa ¦FI dS °FF ÀFbd½F²FF ´FiF´°F W û¯¹FFÀF I û¯F°FeW e AO ¨F¯F ·FFÀF»¹FFÀF, °Fb¸W e ÀFa´FIÊ ÀFF²Fc ¾FI F»F -evoting@nsdl.com ¹FF½FS "E³FEÀFO eE»F"¾Fe dIa ½FF qss - uyyw xqq ¹FF½FS I FG»F I S °FF ¹FZBÊ»F dIa ½FF ßFe¸F°Fe ´F»»F½Fe ¸W FÂFZ ¹FFa¨¹FFT e qss - uyyw xqq ¹FF½Fø ³F ÀFa´FIÊ ÀFF²F°FF ¹FZBÊ»F.

ÀFa¶Fad²F°F ÀF·FFa¨¹FF ¸F°FQF³FF¨FF d³FI F»F ´FdS d³FS eÃFI Fa¨¹FF AW ½FF»FF¨¹FF À½FeIÈ °Fe½FS ÀF·FF ÀFa´F°FF¨F I F¸FI FªFF¨¹FF s (Qû³F) dQ½FÀFFa¨¹FF AF°F ÀF·FZ¨¹FF A²¹FÃFFõFS F dIa ½FF A²¹FÃFFõFS F Ad²FIÈ °F ½¹F¢°FeõFS F §Fûd¿F°F I S ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ AFd¯F ÀFQS d³FI F»Fwww.tatamotors.com ¹FF Ia ´F³Fe¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FS , Ia ´F³Fe¨¹FF ³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊ»F¹FF°F AFd¯Fwww.evoting.nsdl.com ¹FF "E³FEÀFO eE»F"¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM ½FS ´FiÀ°Fb°F I S ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ . Ia ´F³FeõFS F ¶FeEÀFBÊ d»Fd¸FMZ O ½F ³FG¾F³F»F ÀM FGI E¢ÀF¨FZÔªF AFGR BadO ¹FF d»Fd¸FMZ O I OZ , ªFZ±FZ Ia ´F³Fe¨FZ "E" ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F ÀFc¨Fe¶Fð AFWZ °F, d³FI F»F EI F¨F½FZT e ´FFN d½F¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ °F.

M FM F ¸FûM ÀFÊ d»Fd¸FMZ O

À½FFÃFS e/-

ßFe. Aû¸F ´FiI F¾F ·F˜

M FM F ¸FûM ÀFÊ d»Fd¸FMZ O ¨¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F²FFS I Fa¨¹FF (ÀFF¸FF³¹F ½F "E" ÀFF¸FF³¹F) ÀF·FZI dS °FF d³F¹Fb¢°F IZ »FZ»FZ A²¹FÃF

O eAF¹FE³F : qqvuyqzrdQ³FFaI : tq ¸FF¨FÊ sqsu À±FT : ¸Fba¶FBÊ

WXZ ´FÂF ½F`ýZWXe NIYFSX ¹FFÔ³Fe ¸FF»FIY Q BÔdOX¹F³F E¢À´FiZÀF (´Fe) d»Fd¸FMZOXX (AF²Fe¨FZ ³FF½F - Q BÔdOX¹F³F E¢À´FiZÀF d»Fd¸FMZOXX) ¹FFÔ¨¹FFÀFFNe BÔdOX¹F³F E¢À´FiZÀF ´FiZÀF, ´ÕXFGM ³FÔ. BÊEÕX-sqy, MeMeÀFe BÔOXdÀMѹFÕX EdSX¹FF, ¸FWXF´FZ, ³F½Fe ¸FbÔ¶FBÊ-uqq xrq ¹FZ±FZ LXF´Fc³F ¸FRY°FÕXFÕX ÀFZÔMXSX, ÀFF°F½FF ¸FªFÕXF, SXF¸F³FF±F ¦FûEaIYF ¸FF¦FÊ, ³FdSX¸F³F ´FFGBÔM, ¸FbÔ¶FBÊ-uqq qsr ¹FZ±FZ ´FidÀFð IZY»FZ. »FFIZ YÀFØFF IYF¹FF»Ê F¹F : ¸FRY°FÕXFÕX ÀFZÔMXSX, ÀFF°F½FF ¸FªFÕXF, SXF¸F³FF±F ¦FûEaIYF ¸FF¦FÊ, ³FdSX¸F³F ´FFGBaMX, ¸FbÔ¶FBÊ-uqq qsr. ýcSX²½F³Fe : ssqsswsx/wxuuqqqq RGY¢ÀF : ssyssryx.

¸FWXF´FZ IYF¹FF»Ê F¹F : ´»FFGMX ³Fa. BÊE»F rty, MXeMXeÀFe BaOXdÀMXѹF»F EdSX¹FF, ¸FWXF´FZ, ³F½Fe ¸Fba¶FBÊ-uqq xrq. QcSX²½F³Fe : qss-sxwtzzqq; RYG¢ÀF : qss-sxwttqqy. ´F¯b FZ IYF¹FF»Ê F¹F : E¢À´FiZÀF WXFDYÀF, ´»FFGMX ³Fa. rsqv /s/w, d¾FSXûTZX SXÀ°FF, d¾F½FFªFe³F¦FSX, ´Fb¯FZ - urr qqu . ýcSX²½F³Fe : qsq-wxsurqqq. ³FF¦F´FSc X IYF¹FF»Ê F¹F : ´ÕXFGMX. ³Fa. ty, AGdOXÀF³F MÑZXOX ÀFZÔMXSX, ´FdWXÕXF ¸FªFÕXF, OXF¦FF ÕZX-AFDYMX (Aa¶FFÓFSXe) ³FF¦F´FcSX-uuqqrq. ýcSX²½F³Fe : qxrs-sstqusr, sstwyzx.

IX A²¹FÃF, ÀF¨Ô FF»FIY ¸FOÔ XTX : d½F½FIZ Y ¦FFEZ IÔ YF I IYF¹FIÊ YFSXe ´FIi YF¾FIY : ½Fý` WZ Xe NIYFSX IX ÀF´a FFQIY : d¦FSXe¾F IYb ¶FSZ X IX d³F½FFÀFe ÀF´a FFQIY : dÀFðF±FÊ JFOa XZIYSX * (*X ´Fe.AFSX.¶Fe. IYF¹FôFF³FbÀFFSX ÀFÔ´FFýIYe¹F ªF¶FF¶FýFSXe ¹FFÔ¨¹FF½FSX AFWXZ.) R. N. I. Reg. No. 1591/57 © Q BÔdOX¹F³F E¢À´FiZÀF (´Fe) d»Fd¸FMZOXX. ÀF½FÊ WX¢IY ÀFbSXdÃF°F. »FZ£Fe A³Fb¸F°FedVF½FF¹F ÀFÔ´Fc¯FÊ A±F½FF AÔVF°F: ´Fb³F:´FiIYFVF³FFÀF ½FF ´Fb³F:´FiÀFFSX¯FFÀF ¸F³FFBÊ. I IYûÕXIYF°FF, dQneÀFFNXe ´Fi°¹FZIYe rq ÷Y´F¹FZ.