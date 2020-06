Financials EUR USD Sales 2020 2 758 M 3 135 M 3 135 M Net income 2020 191 M 217 M 217 M Net cash 2020 322 M 366 M 366 M P/E ratio 2020 33,9x Yield 2020 - Capitalization 5 932 M 6 719 M 6 744 M EV / Sales 2019 EV / Sales 2020 2,03x Nbr of Employees 4 477 Free-Float 84,8% Chart HELLOFRESH SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends HELLOFRESH SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 9 Average target price 40,56 € Last Close Price 35,80 € Spread / Highest target 39,7% Spread / Average Target 13,3% Spread / Lowest Target -5,03% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Dominik S. Richter Chief Executive Officer Jeffrey Lieberman Chairman-Supervisory Board Thomas W. Griesel Chief Operating Officer & CEO-International Christian Gärtner Chief Financial Officer Nuno Simaria Chief Technology Officer Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) HELLOFRESH SE 91.85% 6 719 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 1.22% 32 011 SYSCO CORPORATION -31.51% 29 741 TESCO PLC -9.44% 28 314 AHOLD DELHAIZE N.V. 4.01% 28 037 KROGER 14.21% 26 031